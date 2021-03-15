【本報訊】九龍區某中學男教師，三年間五度侵犯校內三名中三至中四男生，包括伸手入男生校服內「撩」肚臍皮膚和毛髮，並說「你好多毛」；及伸手入男生衫內打圈摸乳頭，並以下體壓向男生背部、摸大腿和索抱。男教師早前被裁定兩項非禮罪成，法官李慶年昨判刑指，被告辯稱遭誣告，沒有悔意，且案情嚴重，但認為教化導向總比懲罰好，判他接受240小時社會服務令。

被告吳浩楠（36歲）原本被控五罪，指他2015年3月至2017年4月間，分別在學校課室或禮堂內犯案，三名受害男生X、Y 和Z案發時年齡介乎15歲至16歲。李官早前裁定Z可信但不可靠，故第三至五項控罪不成立，將被告還柙至昨天、其36歲生辰正日判刑。

辯方求情稱，被告出身於藍領家庭，憑着個人勤奮努力成為教師，原有資格問鼎英文科主任，惟因案件而成泡影。感化主任及臨床心理學家均指被告重犯機會低，建議可判感化或服務令；心理學家透露被告為同性戀者，與伴侶關係良好。

官指無悔意自我麻醉

對於被告辯稱有其他教師教學生誣告他非禮，李官認為這種沒有悔意、自我麻醉的情況並不罕見，強調本案案情毫無疑問屬嚴重。李官續指，考慮到控方教師證人均讚賞被告是一名勤力有熱誠的教師、被告犯案時的觸碰程度、兩名事主沒有長期創傷，及控方亦同意判服務令沒有原則性問題等，最終判處社會服務令。

案件編號：DCCC578/20