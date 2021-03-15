香港一國兩制的兩制，經濟上的社會主義與資本主義制度分野，經過30年演變，已經不再是重點，中共走市場經濟，在某些領域比香港資本主義更徹底，香港自97主權移交後，政府干預市場角色大增，也非昔日的積極不干預政策。經歷這30年演變後，究竟兩制的分別在哪裏？

英國留下的一套「建制」，主要體現在幾方面：重商主義、市場先行、公平遊戲規則、官僚理性。在一百幾十年來，很少聽到甚麼產業政策、進口替代、出口導向、騰籠換鳥⋯⋯。昔日80年代研究的亞洲四小龍模式，香港其實是個例外，因為台灣、南韓、新加坡，甚至日本，政府在經濟發展中佔主導的角色，他們用稅務優惠、財政資助，推動產業發展，也因此建立了財閥與官員共生利益體系，官員指導金融機構作政策性貸款，財閥回報政客資助選舉。反觀香港的「AO黨」，由於他們「去政治角色」，更多是扮演球證，而不是落場踢波。

1997之後董建華代表了中共的經濟思想：官方主導經濟發展，包括提出產業政策、各式基建大藍圖，然後逐步歸入國家發展規劃之中，這種政府主導的模式，其實與百多年重商主義及英式文官體制不適應。重商主義是市場先行，最後一任英人財政司麥高樂稱之為「共識資本主義」，政府與企業之間有共識，就係市場優先，政府角色是維持市場秩序。對於盲目追求大有為，發展至上的特區新政府而言，AO黨忽然變成了怠政、消極抵制，所謂「董陳之爭」乃由此而來。

短期或有效 長遠不能持續

愛國政客提出的大大小小發展大計，背後如果有民意基礎，AO黨也沒法阻撓，可惜假愛國真廢物光表態，這些政治綜援政客，欠缺一套政治論述，又沒有走入群眾的政治溝通能力，於是變成了半天吊的內耗。新的一套施政沒有形成社會共識及建立權威，舊的一套又被削權，逐步瓦解之中，於是權力碎片化，形成了反對派抬頭。但如果細心分析，中共在香港由始至終沒有同泛民分享過權力，所謂拉布阻礙香港發展，只是莫須有，問題核心仍然在於特區政府及愛國政客的業餘雜牌軍沒有權威。現在由北京出手，打壓本土利益集團，清除反對派，移除特區系統內的內部制衡力量，是否就是大亂之後步入大治呢？

這種內地以搞政治運動作為管治的方法，短期內或有效用，但長期而言，也會繼續回復忠誠廢物治港AO黨怠政的狀態。如果立即進行香港土改，雷厲風行，短期內可震懾鄉紳土豪地產黨，但運動不能長期持續，於是又慢慢回復官僚體制把持局面，於是又再變回愛國者與AO黨鬥爭，沒完沒了。由97董陳之爭，一直到董去曾來，梁下林上，都離不開這條主線，這才是一國兩制的主要矛盾，所謂香港主要矛盾是「奪權與反奪權」之爭，是將問題看得太膚淺了。

劉細良

時事評論員