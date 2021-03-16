政府擴大至30歲或以上市民可優先接種武肺疫苗，周二（16日）起可於網上預約，多個德國BioNTech復必泰疫苗接種中心名額在半小時內被瘋搶，就連下周多個時段亦已額滿。截至16日零時零分，過去24小時共有11人針後送院，2宗留院，均接種復必泰。其中61歲男子在荔枝角公園體育館接種復必泰後中風須留院；另一名35歲女子於中大醫院社區疫苗接種中心接種復必泰後嚴重過敏、氣促及左手臂出疹，亦須留院，為本港開始打復必泰後首次有中風及嚴重過敏個案。

預約打針數字重現 科興甩底率逾25%

政府周二晚公佈最新疫苗接種數字，被「抽起」多日的網上預約數字亦重現。截至16日晚上8時，過去24小時共約23,200人接種了第一劑疫苗，當中約10,200人是接種中國科興；其中約6,200人在8間社區疫苗接種中心接種，約3,500人則在參與計劃的私家醫生和診所接種。

過去24小時，13,000人於19間社區疫苗接種中心接種第一劑復必泰疫苗。自2月26日疫苗接種計劃開始至今，累計約229,300名市民已接種第一劑疫苗，。累計約176,300人已接種第一劑科興，約53,000人接種復必泰疫苗。

網上預約方面，截至16日晚上8時，過去24小時約30,800人預約接種第一劑和第二劑的科興疫苗，約113,200人預約接種第一劑和第二劑的復必泰疫苗；至於預約在社區疫苗接種中心打科興的「甩底率」仍高居不下，約為25%，預約於社區疫苗接種中心打復必泰「甩底率」則為7%。

6宗不適個案涉復必泰 2人留院

截至16日零時零分，過去24小時共有11宗送院個案，6宗涉及復必泰，5宗科興。接種復必泰致不適人士為5女1男，年齡由30歲至64歲。較嚴重有3宗，61歲男子本月15日到荔枝角公園體育館接種復必泰疫苗後中風，送往瑪嘉烈醫院，情況穩定，留院觀察。

另一宗事主為35歲女子，15日於中大醫院社區疫苗接種中心接種疫苗，有嚴重過敏反應，另感氣促及左手臂出疹，被送往威爾斯親王醫院，情況穩定。經治療後，留院觀察。一名64歲女子同日到元朗體育館社區接種復必泰後亦過敏，嘴唇腫脹情況，被送往博愛醫院，經治療後，毋須留院。

另一宗涉及復必泰之事故，事主為30歲女子，於曉光街體育館接種疫苗後，感血管迷走神經性昏厥，送基督教聯合醫院，情況穩定。經治療後，不用留院。此外一名61歲女子同日於上址接種復必泰後感暈眩及頭痛，送院治療後，不用留院。

此外，一名63歲女子於中山紀念公園體育館社區疫苗接種復必泰後，感暈眩及胸口痛，被送瑪麗醫院，情況穩定。經治療後不遵從醫生勸告自行出院。

5女打科興不適 3人暈眩 2人麻痺乏力

至於接種中國科興後感不適個案共5宗，5女年齡分夠為36歲至64歲，3名事主針後感暈眩，其中一人左上肢乏力，事主送院後不遵從醫生勸告自行出院。另一名於54歲女子到香港中央圖書館社區疫苗接種中心接種科興後感左手臂麻痺，送院治療後不用留院。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁