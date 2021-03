監警會於反送中運動審視報告中,向警方提出的52項建議(報告全文按此)。警方今日(16日)在會上交代最新進展,指至今已完成26個建議,佔監警會提出建議的一半,共推49項措施。對於警民關係有否因而改善,監警會主席梁定邦稱需要時間,更笑稱自己生活圈子非常有限,並爆肚說:「你可以問問我的狗,牠們也很喜歡警隊。(You can ask my dogs and they like the police.)」

新措施包括請公關為總督察及高級警司訓練發言人

警方會上指,去年11月至今年2月間共推出25項新措施,包括警方警察公共關係科與一間公關公司會向總督察至高級警司人員制定發言人訓練課程,並定期與前線記者和警員交流會。警方亦會制定新警民關係主任訓練課程,並加強訓練機動部隊使用催淚彈時,提供清晰逃避路線指示等。

監警會主席梁定邦在會後被問到警方完成一半的改善建議後,警民關係有否得到改善時稱,此需要時間,他也做不到甚麼。

梁又指,平日只與妻子、辦公室同事和幾隻狗見面,謙稱自己生活圈子非常有限。梁更爆肚說:「你可以問問我的狗,牠們也很喜歡警隊。(You can ask my dogs and they like the police.)」

稱警無收過涉國安處投訴

梁定邦又指,警方至今未接獲涉國安處的投訴,故監警會亦沒有收到有關資料。他透露,監警會多個委員會亦有與警方討論有關問題,警方稱會按常規處理;若案情因《國安法》而需保密,會通知監警會。但梁指,現時案件若需保密,則因個案涉刑事調查,監警會本身亦暫不介入,會待調查後再處理。

未接獲警方匯報引入電槍

至於早前有報道指,警方已購入電槍,以研究是否引入,監警會主席梁定邦指,監警會至今未接獲警方就有關電槍的匯報,亦相信警方未作最後決定。

梁又稱,「加武器」永遠非好事,但警方最基本原則是使用最低武力,亦屬法律要求。但監警會已着手研究全球就電槍的使用指引,一有消息會再與警方溝通。

而監警會預算連續兩年被政府削減,梁稱會方近年均未有用盡預算,財政並無問題。

