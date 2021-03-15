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【本報訊】7.21白衣人暴動案昨續審，控方傳召最後一名證人出庭。接獲居民求助的證人O稱，他為阻止施襲的白衣人，被九人圍毆至手肘骨裂，接受兩次駁骨手術、近一年的物理治療，才恢復手臂的正常活動能力。庭上片段顯示，一名持傘黑衫男遭至少14名白衣人不斷圍毆，受襲倒地後疑失去知覺；惟有白衣人似仍未滿足，路過時再用長棍施襲洩憤。

證人O供稱，白衣人當晚經扶手梯衝上J出口，當時J出口已落閘，情況趨緩和，惟其後雙方開始互相擲物和攻擊。O指最初閘外只有三至四人，其後增至「十個八個」，身處大堂的他希望勸阻白衣人，故走近捲閘，但突然有長形物件在閘外「飛入嚟」。

做一年物理治療

白衣人群拉起捲閘一刻，O自稱在旁叫謂：「唔好！」他庭上解釋意指「唔好衝入嚟」、「唔好襲擊」，惟當時無人理會。O指白衣人拉閘後衝向K出口方向，部份人攻擊站內人士，但他沒留意白衣人有否叫囂。O目擊一名黑衣人被圍毆，他上前勸止無效，便伸手阻擋，最終被硬物擊中。控方引述片段指，O被九名白衣人攻擊最少20次，包括至少三下掌摑、三下腳踢及一下拳擊；至於他所保護的黑衣人，則被13名白衣人圍毆，被打約30下。

O沒提供醫療報告，僅稱右手肘骨裂，身體各處有瘀傷。法官葉佐文追問：「可唔可以仔細少少呀？」O憑記憶補充指，他事後全身有七至八道瘀痕，手、腳及肋骨位置均有瘀傷。O再透露，他事後接受兩次右手駁骨手術，「醫生話唔盡快搞掂，（手臂）會以後伸唔直。」手術後經過一年的物理治療，他的右手才恢復正常活動能力。

控方播放閉路電視片段，顯示白衣人衝入大堂之前，一名黑衫男子手持雨傘衝向捲閘，其後遭大群白衣人用武器圍毆，血流披面。持傘黑衫男逃至商場範圍後，再遭至少14名白衣人圍毆，被打約30下。片段所見，他受襲倒地後無郁動，惟前後再有兩名白衣人用長棍由上而下打他，他對攻擊沒有反應。控方指，第五被告鄧懷琛（60歲）當時在場至少八秒，鄧表明爭議身份。

餘下被告包括王志榮、黃英傑、「飛天南」吳偉南、鄧英斌，以及蔡立基（介乎40至61歲），聆訊今續。

案件編號：DCCC888/19、DCCC11、DCCC734/20