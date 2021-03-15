英國政府首次承認，當地維吾爾族人正受中國威嚇企圖噤聲。外交部促請當地維族人若認為受中國官員威嚇，應立即報警。有流亡英國的維族領袖稱，在英國的港人勢必面對同一問題。

英國外交部主管亞洲事務大臣亞當斯（Nigel Adams）承認，收到有關維族僑民受到中國當局騷擾、恐嚇他們沉默、迫使他們返回中國，或要他們供出其他維族人的信息的報告，「政府認為不可接受，已直接向中國駐倫敦大使館提出關注，外交部將密切監察情況，我們敦促在英國受到影響的人與警方聯繫」。外交部消息人士補充，有跟中國大使館定期討論關注的問題。

維族領袖憂港人同受威脅

世界維吾爾大會英國理事馬赫穆特（Rahima Mahmut）透露中共的恐嚇手段，指有維吾爾族婦女每天收到中國警察發來的短訊，要求她監視在英國的其他維族人的生活，並警告「記住你母親和姊妹在我們身邊」，又指有維族學生被召到中國大使館，要求寫報章評論宣稱新疆無再教育營。

馬赫穆特認為英國的港人勢必面臨同一情況，有流亡者疑遭中國特工追蹤收到威脅綁架信息，英國華人社區害怕被禁在內地和香港探親而噤聲，隨着成千上萬港人逃往英國，中國政府海外恐嚇行動只會越來越多。

前年一度在內地被拘留的英國駐港總領事館前職員鄭文傑，去年指獲英國提供庇護後，多次被人跟蹤，並曾收到恐嚇電郵指中國特工會找到他並帶他回內地。

英國《每日電訊報》