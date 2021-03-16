前年9月「和你塞3.0」行動，大批市民在沙田港鐵站內與防暴警衝突，事後兩男一女被控暴動、拒捕等四罪，案件原定今在區域法院續審。惟今甫開庭控方透露，本案主控、律政司助理刑事檢控專員伍淑娟於開庭前，在灣仔政府大樓停車場內暈倒，申請將案件押後。法官郭啟安應控方申請，押後案件至明天續審，待控方報告伍的情況。據知伍送院後已清醒，暫未知她暈倒原因。

今早開庭前，協助主控處理案件的警員向法庭書記稱主控不適入院，希望安排案件在稍後時間再開庭。及後律政司另覓代表出庭解釋，謂伍淑娟於今早約9時半在灣仔政府大樓停車場暈倒，失去知覺，後來由其副手陪同到律敦治醫院求診，送往急症室的伍已清醒，仍等候求醫。控方申請押後案件至明天，以便報告伍的情況，以及告知案件可否續審，獲法官批准。

本案原定六天審期，今天為第五天審訊，原定由控方傳召最後一名警員作供。有辯方大狀表示，伍在日前審訊時狀態「好fit」，不覺得她有異樣。

資料顯示，伍淑娟為律政司助理刑事檢控專員（特別職務），其所屬組別負責處理公眾活動、示威及國安法案件。

【案件編號：DCCC33、193/20】

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