【本報訊】有「村屋大王」稱號的律師王光榮及其次子王德信，因涉嫌「套丁」，上周被廉政公署拘捕。昨日滙豐、渣打及東亞銀行宣佈停用王光榮創辦之王潘律師行處理樓宇交易。兩間龍頭地產代理行中原地產及美聯物業亦發出指引予前線職員，會協助有關王潘律師行客戶擬另聘律師處理樓宇買賣。

滙豐回覆本報指，經最近重新檢視後，王潘律師行已不再是該行認可的其中一家律師行；將與客戶緊密聯繫以協助他們完成相關交易。渣打亦指，為保障客戶已暫時停用王潘律師行。東亞表示，已暫停接受由王潘律師行承造新按揭契約的申請，現有由該律師行處理的按揭交易將以該行發出之本票交收。

中銀香港則稱不時檢視處理樓宇按揭的律師行名單，會與聘用王潘律師行的按揭客戶保持緊密溝通，全力提供協助以完成相關交易。

代理：客人要求另聘律師

昨日有指地產代理行向前線員工發出新指引，稱六間銀行包括中銀、滙豐、渣打、東亞、花旗及工銀亞洲即日起暫停接受王潘律師行的新按揭個案申請，建議員工暫停向客戶轉介相關律師行。至於之前個案的安排，有進一步消息將再作通知。

中原集團法律部負責人表示，現時有13間律師樓名單供客戶選用，客戶可自行選用律師樓，若客戶有需要，可協助委聘其他律師樓代辦相關物業法律事宜；由於事件仍在調查中，公司不會因而終止與王潘律師行的合作關係。美聯表示，若客戶擬另聘律師，會提供其他律師行的聯絡資料。

因應王氏父子涉套丁被捕事件發酵，有不願具名的代理指，不少已經聘用王潘律師行負責買賣的客人紛紛求助，趁律師行尚未被查封前要求另聘律師，以防出現「翻版黃馮事件」。

據代理行今年1月統計的數據，二手私樓買賣律師行的市場佔有率，按登記金額計，王潘佔5.2%最高，其次是黃馮及陳黃葉，分別佔4.9%及4.4%。