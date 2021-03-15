【自由何在】

【本報訊】記錄反修訂風波的影片《理大圍城》在壓力下取消放映。面對左報近日不斷發功指電影涉違反港區國安法，首家放映該片的高先電影在首場電影放映前三小時，突然以「有感於本片的放映事宜近日受到過度關注，為避免引起不必要的誤會」為由，取消所有場次。負責發行紀錄片的影意志坦言預視到未來放映該片會越變困難，寄語港人要「保持憤怒」。

高先電影院原定昨晚8時放映首場《理大圍城》，惟下午約5時突以「有感於本片的放映事宜近日受到過度關注，為避免引起不必要的誤會」，取消昨日及21日的《理大圍城》場次。該片原定為高先的《香港電影評論學會大獎——得獎電影巡禮》其中一套放映電影。高先稱對今次變更深表遺憾，期望觀眾諒解。高先電影院一併公佈退票安排，已購票人士可透過現金或支票退款。持票者可攜戲票正本，到高先電影院售票處辦理退票手續或郵寄戲票正本，連同姓名、聯絡電話及回郵地址至高先電影院。

發行商感激戲院願嘗試

負責發行《理大圍城》的影意志昨亦在facebook專頁發文，稱即使該片最終未能在大銀幕上映，但仍感謝高先願意嘗試舉行放映，又稱「儘管現實嚴苛，但香港紀錄片工作者仍然堅守崗位，拍攝受到世界認同的作品給香港人」。影意志續表示，會繼續嘗試安排場地補辦放映會，但坦言預視到未來放映會越變困難，「我們會珍惜每一次放映機會，同樣希望各位可以珍惜每一次觀賞機會。」影意志稱上映或發行此片從來非易事，寄語港人「香港的而且確變成如今的樣子，對此，影意志想簡單節錄導演團隊在學會大獎得獎感言︰ 『保持憤怒』。」

《文匯報》上周四曾以「《理大圍城》煽暴違法必須禁播」為題發表評論，指紀錄片「公然散播仇警、反社會，甚至顛覆特區政府等訊息，涉嫌違反香港國安法，電檢處須果斷行動，禁止該片上映。」

陳先生昨晚與友人到高先戲院了解退票詳情，最終選擇保留戲票留念。陳指當日得悉《理大圍城》上映，即與六名友人購票「撐手足」。他認為即使無法觀看《理》片，惟市民「心中知道當日發生咩事」，期望電影可於網上播放。

《理大圍城》由發行至上映波折重重，去年9月發行商影意志將影片送檢時，電檢處將其評為三級，並要求加入警告，指影片記錄的行為「可能會構成刑事罪行」，及後更發生送審光碟以「碎片」方式退還事件。本報昨查閱電檢處網頁，仍可找到《理大圍城》影片。電檢處至昨晚截稿前未有回應。