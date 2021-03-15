美國政府換屆，過去幾年被前總統特朗普奉為上賓的保守派傳媒，現正磨拳擦掌，準備在白宮記者會對付現任總統拜登。曾擔任特朗普首位白宮發言人的斯派塞（Sean Spicer）計劃以記者身份重返白宮新聞簡報室，他批評現時的白宮記者團對拜登太過腍善。

「白宮記者團陷入了窘態！」斯派塞向拜登的白宮發言人普薩基挑機，表示正申請加入白宮記者協會，好讓取得白宮新聞簡報室一席位。斯派塞2017年任白宮發言人半年，慘遭記者團圍攻，淪為政治笑柄，如今他反守為攻，有一雪前恥之意。不過，據報斯派塞所屬的極右媒體Newsmax不想他再戰白宮。

過去，特朗普和發言人經常跟記者駁火，予人跟傳媒關係惡劣的印象，但嚴格來說，特朗普只是跟白宮記協及左翼媒體關係特別差，他對右翼傳媒人卻是禮待有加，例如同一個美國新聞網（OAN）的記者里昂去年因違反社交距離規定，遭白宮記協剔除其輪流進入簡報室的資格，但跟特朗普私交甚篤的她還是可以自出自入。

拉攏霍士 冀小罵大幫忙

一朝天子一朝臣，失去了白宮VIP待遇的右派傳媒，開始擔心連採訪拜登政府的門兒都沒有，紛紛加入白宮記協以保輿論陣地。親特朗普的辛克來廣播集團主持人博林是其中之一，他說：「我希望監督這個政府，就如傳媒之前監督特朗普政府一樣」。

拜登政府揚言對傳媒一視同仁，只要不違反既有規定和不散播假消息，當局承諾不會打壓親特朗普的右派傳媒。不過，親疏有別無可避免，現時重要訪問都是交由美國有線新聞網絡（CNN）及美國廣播公司等偏左媒體主理，至於來者不善的右翼傳媒，拜登的公關策略是拉攏淺右的霍士新聞，冀對方小罵大幫忙，把政府的訊息傳達給右翼選民。

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