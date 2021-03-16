5歲女童疑遭虐待致死，其8歲胞兄亦受虐，兩童的親父及繼母被控謀殺等罪繼續受審。女童生前就讀的幼稚園兩名班主任出庭作供，形容女童為「好鍾意笑嘅女仔」，學習能力不錯，於多項評估中表現優異，又指女童於低班時樂於助人、有創意及自信，惟自搬進涉案大廈後變得沉默寡言，不願透露放假時的行蹤。當老師庭上提到女童於案發時段多次缺課、身上有多處被毆打傷痕時，終忍不住落淚，一度未能作供。

本案首被告為女童Z及男童X的親父，次被告是兩童的繼母，第三被告是次被告的母親，亦即兩童的「哎吔外婆」。案發於2017年8月至2018年1月，首兩名被告均否認謀殺Z。第三被告則否認四項虐兒罪。

上學不斷向老師索食物 曾吃掉三碗麥皮

林姓幼稚園老師今出庭作供，她曾擔任Z的班主任。林稱，Z於2015年讀K1時仍然很開心，喜歡與其他學生玩耍。林指Z適應力強，大多數孩童剛上學時會哭鬧，但Z卻未有哭，老師指「好少數一返學嘅小朋友唔喊」。控方續呈上梁對Z的學習評估冊，Z於多項評估中均獲最高評分，其中在性格表現一欄，評語為不易哭、不易發脾氣。林亦於評估中稱讚Z的衣服鞋襪整潔、走路姿態及坐姿正確，即使起初需要老師提點，Z也可立即改進。

在教導Z的三年裏，林從未看見Z有自理問題，她懂得自行如廁，並不需要穿尿片。Z的學習歷程檔案亦顯示她表現優異，無論個人與群體活動、餐桌禮儀、衞生、四肢協調及肌肉訓練，Z皆可完全掌握每個項目。林指Z讀K1時從未缺席遲到，又稱讚Z的學習能力有顯著進步，例如開學時Z會混淆家人的名稱、弄錯句子詞組的次序，但經老師糾正後，Z便會自動更正。總括來說，Z屬學習態度不錯、樂於助人、有創意及自信的小孩。

林續指，每次周末或長假期後，Z都會踴躍舉手告訴老師假期時的活動。惟Z於2017年8月搬進其「哎吔外婆」的家後，變得沉默寡言，即使老師問她放假有甚麼活動，她也默不作聲。另外，Z變得食量大增，以前她只吃一碗麥皮，搬屋後她不斷向老師索取食物，曾吃掉三碗麥皮。林於2017年9月初看見Z哭着回校，她從未看見Z如此。

女童身上有多處被打傷勢 班主任作供哽咽

另一名班主任梁姓女老師作供時，形容Z未搬屋前是「好鍾意笑嘅女仔，好想吸引老師注意」。Z上堂表現留心、會認真聆聽，又喜歡與老師傾訴，並於堂上踴躍舉手回答老師問題，見同學有困難時會主動提供協助。Z能自如運用雙腳，順利通過障礙物測試，亦有良好學習態度，數學及語文能力不錯。梁讚Z「好整潔，飯粒好少跌落枱上面」，不會揀飲擇食。

控方續呈上Z出席紀錄，梁提到Z搬屋後曾缺課11天時語帶哽咽，一度停下拭淚。法官黃崇厚終短暫休庭，讓梁休息一會。開庭後，梁指Z搬屋後不久即2017年9月5日，發現Z身上多處有被毆打的傷勢，遍佈手肘、大腿、後背等位置。

【案件編號：HCCC28/20】

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