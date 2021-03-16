18歲男生去年4月凌晨時分用噴漆在民建聯海報噴上「共匪仆街死」字句，被多名埋伏的警員制服，男生掙扎期間咬傷一名警員的手指，事後被控多項罪名。他今在東區法院承認刑事毀壞、襲警及拒捕三罪，主任裁判官羅德泉先索取勞教中心、教導所等報告，押後案件至3月30日判刑，其間被告須還柙。

被告曾桓輝（18歲）被控於去年4月25日，在柴灣道392號雅麗閣外，損壞屬於鍾明彰的民建聯橫額，並在同日同地抗拒警員10265及襲擊警員10852。

辯方求情指被告本質不壞，惟礙於性格不懂表達，行事衝動。辯方續指，被告案發後主動配合輔導、堅持學習，至今已有明顯進步，希望法庭考慮能讓被告得益於《罪犯自新條例》的判刑。

案情指，警方在去年4月25日凌晨進行隱密行動，發現被告用噴漆在涉案橫額上噴寫「共匪仆街死」字句，遂馬上制服他。當時被告不斷掙扎並大叫「有狗，手足救命！死共狗！」兩名涉案警員負責控制他的上半身，其間被告突然咬10852的左手無名指，對方推開被告，惟再遭被告咬右手無名指；10265則事後左前臂流血。

醫療報告顯示，10852的手指腫脹擦傷；而被告臉部則有擦傷，大腿亦有紅腫壓痛。被告被搜出四罐噴漆、染上漆油的手套等物品，警誡下拒絕回答問題。

【案件編號：ESCC2259/20】

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