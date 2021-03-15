中共本周有兩場重要對話、座談，一場是在阿拉斯加舉行的中美「2+2」對話，一場是在香港舉行的北京官員與各界人士座談。中共宣稱前者是中美戰略對話，後者是誠心聽取香港各界對修改選舉制度的意見。實際上，中共慣於藉這類對話和座談給自己臉上貼金、自欺欺人，兼且言而無信，所有承諾都隨時可以撕毀。對這類對話、座談自鳴得意，其實就是不要臉。

美未掉進高層戰略對話陷阱

中國外交部11日發聲明說，應美方邀請，中共外辦主任楊潔篪、外長王毅將同美國國務卿布林肯、國家安全顧問沙利文於3月18日至19日在安克雷奇舉行「中美高層戰略對話」。中方如此宣示，意在向中國人民表明，這場「2+2」會晤是拜登政府就職以來中美最高層的對話，拜登政府已甘拜下風，回到中美戰略對話的軌道上，習近平外交又取得了重大勝利。

但是，布林肯隨即在美國國會聽證會上表示，這次會晤不是戰略對話，美國此刻無意繼續後續的接觸。美方一巴掌直接摑在中方臉上，還強調中美會晤前，布林肯和國防部長澳斯汀將先訪問日本、南韓。昨日更有消息說，美日「2+2」會談後將發表聯合聲明，或點名批評中國試圖在東海、南海單方面改變現狀的舉動。兩相結合，可見拜登團隊對與中共對話保持了應有的警覺和壓力，並未掉進奧巴馬時期和特朗普主政初期的中美高層對話陷阱。

中美一場「2+2」對話無論有無實際成效，起碼極大滿足了中共給自己臉上貼金的需要，可以告訴中國人，中美關係操之在我。同樣，中共昨日開始在香港上演的與各界代表對話騷，最主要的目的也是要給自己臉上貼金，告訴中國人甚至全世界，香港選舉操之在我，習近平香港政策也取得了重大勝利。

官媒列出與會者除特區政府三位司長、行政會議成員外，還有立法會議員和各界代表。中美「2+2」會晤就是中美高層戰略對話，中共官員與1,000人對話還不是有誠心聽取香港各界代表的意見？只是，這欽定的1,000人充其量代表了香港非民主派的四成民意吧？他們只不過是被張曉明關在籠子裏的鸚鵡，不許天馬行空，只能擁護全國人大的3.11決定，或者試圖從選委會大餅多咬幾口。

座談成佈景板 承諾隨風飄去

這種名為聽意見、實為傳聖旨、聽效忠的座談騷，港人已司空見慣。2013年3月，王光亞、喬曉陽在深圳與親共議員座談，傳達特首要愛國愛港的聖旨。2019年8月，張曉明、王志民在深圳與香港各界代表座談，傳達止暴制亂的聖旨。2020年6月，張曉明、駱惠寧在香港舉辦12場國安法座談會，聽取各界代表一致支持國安法的意見。這類座談，成了中共在國內和國際宣揚其誠心聽民意的佈景板，過程中的承諾，如特首普選、國安法不影響香港人權等，早已隨風飄去。

尤有甚者，有政治迫害狂揚言，3.11決定是香港民主向前邁進一大步，任何人質疑或反對，將構成違反國安法。可見，3.11決定是聖旨，國安法是尚方寶劍，說特首寶座、立法會議席讓誰上就誰上，說誰破壞國家安全要抓誰判誰就抓誰判誰。駱惠寧說：「選委會具有廣泛代表性，可以超越某個界別、某個地區、某個團體的利益的局限性。」當然了，由偉大光榮正確的黨欽定的選委會，豈能不超過各自界別、團體和香港的利益局限性，以黨的利益為優先？

事到如今，中美的戰略對話不是中共說了算，香港的國安法、選舉法，還不是中共說了算？明知對話自欺欺人的效用在遞減，中共為了要面子，還是會把不要臉的對話、座談進行到底。

李平

周一至周六刊出