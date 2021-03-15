【本報訊】前年8.31港島遊行衝突，包括社工陳虹秀共有16人被控暴動罪，涉及銅鑼灣、灣仔三個不同地方，當中15人經審訊後有14人罪名不成立。餘下被指夥同掟汽油彈人士犯案的YouTuber「誠誠」，上周二亦被裁定罪脫，惟裁決不足一星期，律政司已迅速就裁決提出上訴，要求上訴庭改判罪成，至今共有13名罪脫被告遭律政司追殺。

同案僅一脫罪者未被覆核

律政司發言人回覆查詢指，有關法官姚勳智所作出的無罪裁決，律政司已根據《區域法院條例》第84條以案件呈述的方式提出上訴。由於案件司法程序仍在進行，不適宜就案件作進一步評論。

案發前年8月31日，當日為人大「8.31落閘」五周年，民陣遊行被禁，大批市民在港島區「自由行」，演變成警民衝突，多人被捕。16名被控暴動的被告中，只有一名義務急救員罪成，判監四年及罰款5,000元；陳虹秀更被裁定表證不成立，律政司早前已就12名脫罪被告提上訴。

本案被告葉君誠（現年20歲）被指在銅鑼灣軒尼詩道崇光百貨一帶，連同其他身份不明的人士參與暴動。控方指他與三名示威者站得非常靠近，其中兩人向警投擲汽油彈，四人屬夥同犯案；惟法官姚勳智裁決指，追捕被告的速龍隊員聲言目擊示威者兩度投擲汽油彈，惟現場片段及另一警員的證供均未能支持這點，令法庭質疑其觀察，不能安心接納他的證供，最終裁定被告罪名不成立。

案件編號：DCCC46/20