美國駐港澳總領事館昨日(15日)證實,兩名職員對武漢病毒呈陽性,領事館需要關閉徹底消毒,據知兩人為夫婦。多個建制團體昨引述左派媒體消息,指兩人以外交豁免權為由拒絕接受隔離安排;美領館今天在Facebook發文,不點名指由中央政府控制的傳媒正就此進行「散發虛假消息(disinformation campaign)」,批評報道內容出錯;特首林鄭月娥今早強調,政府的防疫政策會公平對待任何人士,指該兩名美領館確診職員已入院接受隔離,並指確診的領事館人員有兩名女兒,據她今早最新收到的消息,其中一名年幼女兒已經確診。

由中聯辦擁有的網媒「點新聞」,昨午突然作出「獨家」報道,聲稱收到「政府可靠消息人士」消息,指中西區帝景園發現的2個初步確診個案,均來自美國駐港澳總領事館人員,並指控:「兩人以外交豁免權為由,拒絕接受隔離安排,目前仍如常在社區遊走和回美領事館辦公,給防疫抗疫工作帶來巨大隱患」。有關報道刊出後,多個建制派政黨,包括工聯會、民建聯昨午隨即「配合」,先後透過記者會和示威聲討美領館。

美國駐港領事館今早透過Facebook發文,高調反駁相關報道,不點名指由中央政府控制的傳媒,正就該領事館兩名確診人士進行「散發虛假消息的運動(disinformation campaign),批評報道內容實屬錯誤,「我們反對在重大的公共健康議題散佈虛假消息(We reject these efforts to spread disinformation about a critical public health issue)」。

林鄭指一向會酌情容許幼童毋須入住隔離營

美領館今天並指,正如特區政府昨晚所指,「美國駐港領事館一直就對抗新冠肺炎的連串措施,全面與特區政府合作」,並附上特區政府相關新聞稿的網上連結。

美領館昨晚曾發聲明指,確診兩員工的工作性質不會接觸公眾,即日起會停止總領事館服務作深層清潔,又提醒在港美國公民要遵守香港衞生防護中心發出的指引。

林鄭今天則回應指,政府旳防疫措施一定會依法處理,每個人都是平等,不論其種族、身份、背景、貧富。她指,指美領館兩確診者昨晚已獲安排入院接受隔離;至於有人關注相關職員的子女安排,林鄭指,政府一向酌情處理,若密切接觸者是幼童,會容許該幼童跟着前往醫院,而非直接將其送到檢疫中心,強調這是出於家庭因素的特別安排,重申特區政府沒有任何政策會強制分開父母和子女。

