美國駐港澳總領事館昨日（15日）證實，兩名職員對武漢病毒呈陽性，領事館需要關閉徹底消毒，據知兩人為夫婦。多個建制團體昨引述左派媒體消息，指兩人以外交豁免權為由拒絕接受隔離安排；美領館今天在Facebook發文，不點名指由中央政府控制的傳媒正就此進行「散發虛假消息（disinformation campaign）」，批評報道內容出錯；特首林鄭月娥今早強調，政府的防疫政策會公平對待任何人士，指該兩名美領館確診職員已入院接受隔離，並指確診的領事館人員有兩名女兒，據她今早最新收到的消息，其中一名年幼女兒已經確診。

由中聯辦擁有的網媒「點新聞」，昨午突然作出「獨家」報道，聲稱收到「政府可靠消息人士」消息，指中西區帝景園發現的2個初步確診個案，均來自美國駐港澳總領事館人員，並指控：「兩人以外交豁免權為由，拒絕接受隔離安排，目前仍如常在社區遊走和回美領事館辦公，給防疫抗疫工作帶來巨大隱患」。有關報道刊出後，多個建制派政黨，包括工聯會、民建聯昨午隨即「配合」，先後透過記者會和示威聲討美領館。

美國駐港領事館今早透過Facebook發文，高調反駁相關報道，不點名指由中央政府控制的傳媒，正就該領事館兩名確診人士進行「散發虛假消息的運動（disinformation campaign），批評報道內容實屬錯誤，「我們反對在重大的公共健康議題散佈虛假消息（We reject these efforts to spread disinformation about a critical public health issue）」。

林鄭指一向會酌情容許幼童毋須入住隔離營

美領館今天並指，正如特區政府昨晚所指，「美國駐港領事館一直就對抗新冠肺炎的連串措施，全面與特區政府合作」，並附上特區政府相關新聞稿的網上連結。

美領館昨晚曾發聲明指，確診兩員工的工作性質不會接觸公眾，即日起會停止總領事館服務作深層清潔，又提醒在港美國公民要遵守香港衞生防護中心發出的指引。

林鄭今天則回應指，政府旳防疫措施一定會依法處理，每個人都是平等，不論其種族、身份、背景、貧富。她指，指美領館兩確診者昨晚已獲安排入院接受隔離；至於有人關注相關職員的子女安排，林鄭指，政府一向酌情處理，若密切接觸者是幼童，會容許該幼童跟着前往醫院，而非直接將其送到檢疫中心，強調這是出於家庭因素的特別安排，重申特區政府沒有任何政策會強制分開父母和子女。

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