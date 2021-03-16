患坐骨神經痛的52歲婦人經常到火炭醫館光顧針灸治療痛症，去年她於愚人節當日接受治療期間，突然感到胸口痛，送院後搶救無效死亡，繼而揭發施針婦為無牌中醫。施針者今在沙田法院承認一項未經註冊作中醫執業罪，裁判官為其索取社會服務令報告，押至下月13日判刑，其間准被告保釋外出。據知死者經解剖後確認其本身心臟有疾病，死因與針灸無關。

被告為報稱按摩師的張少琼（53歲），控罪指被告去年4月1日於火炭禾寮坑路安盛工業大廈「仁德經絡理療養生館」以非註冊中醫執業。

案情指當晚8時許，死者彭彩英（52歲）前往求診，但落針後40分鐘，彭稱感到胸膛痛楚，及後失去知覺，隨即送院搶救，但已返魂乏術。其後被告警誡下承認自己無中醫執業牌照。解剖指死者生前可能患缺血性心臟病，而且病症可能在死前一段時間已存在，證實不到她的死亡與被告的治療有因果關係。

【案件編號：STCC786/21】

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