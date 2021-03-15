【本報訊】不少市民會在家自行染髮，以節省時間和金錢。但消委會測試市面上26款聲稱成份「天然」、「草本」、「植物成份」或「有機」染髮劑，發現六成樣本均含致敏物質或重金屬，部份產品沒有在包裝上標示致敏成份和警告字句。其中一款聲稱來自韓國的染髮產品更含禁用可導致基因發生永久性突變物質，消委會已轉交衞生署及海關跟進。

16款樣本含有害致敏物

這次測試的26款染髮產品，包括七款染色護髮素、13款含氧化染料的永久性染髮劑和六款草本海娜染髮粉，全部聲稱成份天然、有機，售價18至450元不等。結果發現16款產品驗出有害致敏物質，其中八款含有三至四種致敏物，包括以苯二胺（PPD）。消委會指部份人士特別是女性，有機會對PPD產生過敏反應，引致痕癢、皮膚刺痛或灼熱，嚴重或引致接觸性蕁麻疹、血管水腫、支氣管痙攣等併發症。

部份產品含阿摩尼亞，但其中兩款在包裝上標示「不含阿摩尼亞」，消委會已將相關資料轉交海關跟進。

測試又發現聲稱來自韓國的「TS天然萃取染髮霜」樣本檢出0.02%間苯二胺（MPD），該物質可致基因發生永久性突變，被歐盟及內地禁用於染髮用品。

另測試六款草本海娜染髮粉全部樣本驗出重金屬鉛，其中三款霉菌和酵母菌總數超出內地標準上限。海關得悉有三款懷疑不安全的染髮劑出售後，於各區巡查，成功試購其中兩款產品作測試，包括「Radico純天然有機染髮劑」及「BeNature有機草本染髮粉」，發現該兩款染髮劑的細菌菌落總數分別超標約3.4倍及51倍；霉菌和酵母菌總數更分別超標約369倍及429倍，涉違反《消費品安全條例》。海關其後採取行動，於市面撿獲該兩款共22件產品。案件仍在調查中。

消委會呼籲市民選購染髮劑時留意產品成份表，使用時跟從說明書指示，包括做皮膚測試等，若感到痕癢、灼熱立即用水清洗。