惟有堅強，才能與政權「鬥長命」。涉參加初選被控違《國安法》下「串謀顛覆國家政權罪」的灣仔區區議會主席楊雪盈，獲保釋後今天（16日 ）首度主持區議會大會，身穿喜愛的卡其色拼白色長裙、帶上薄荷糖及暖水壺傍身，就是她如常工作的最大支柱。

47名參與或組織初選的民主派人士被控「串謀顛覆國家政權罪」，法庭首日以馬拉松式聆訊至凌晨2時半，其間楊雪盈因體力不支，一度跌倒在地，將法庭冷冰冰的審議程序、政治審判下被捕者的困境，一幕幕展現在港人眼前。

沒有一眾區議員在會上為她吶喊助威，亦沒有區議員在座位上為她貼打氣字句，今日的灣仔區議會會議，各議員席間按照議程議事論事。楊雪盈拼盡全力在法庭上陳詞、願意遵守嚴苛的保釋條件；而在獲取僅餘的自由空間下，忙於處理工作上的大小事務，如討論區內公共空間及公園的研究報告、《灣仔區議會常規》的字眼修訂。

楊雪盈與記者閒談間透露，她會不定時頭痛、醫生紙足足有「一版紙咁長」，醫生甚至建議她放一星期假期，好讓身體能有充足休息，惟她依舊照常主持會議、關注區內因車輛違泊，令食環署難以清新街道等區內議題；沒有多談自己勞碌，溫婉外表下有着倔強而堅定的精神。

會議結束後，副主席麥景星、陳鈺琳等人笑着說要與楊一起合照。原來，下星期就是陳鈺琳的預產期，準備迎接新生命誕生，此時的楊雪盈，頓時笑逐顏開，展現整個下午最燦爛的笑容。

記者 何嘉瑤

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