全國人大通過修改香港選舉制度，引發台灣藍營多名高層發聲批評。曾表明爭取代表國民黨參選總統的中廣董事長趙少康昨日表示，香港立法會已死，已被人大取代，再搞下去就是一國一制，沒有一國兩制。他又呼籲中共立即釋放被收押的壹傳媒創辦人黎智英和47名民主派人士。

籲釋放黎智英及47子

趙少康昨上午接受台灣媒體訪問表示，鄧小平曾說在香港實施一國兩制，50年不變，且50年後還可以再延。他認為，鄧小平是希望香港貫徹法治、實施民主，將來是否也能影響中國大陸，沒想到現在徹底顛覆鄧小平的說話。趙反問，現在哪有兩制，香港只剩下「1.1制」，雖然和大陸不是完全一樣，但也沒有太大差別了，香港立法會已死、已被人大取代，再搞下去就是一國一制，沒有一國兩制了。

趙又表示，台灣非常關切北京如何對待香港人，希望北京仔細思考，毀掉香港民主制度對大陸本身很可惜，台灣人也會非常失望，本來就沒人會接受的一國兩制，現在更沒有人會接受。另外，趙也向中國呼籲立即釋放被收押的黎智英和47名民主派人士。他表示，一個法治國家不該在還沒定罪下把人關押這麼久。

對於九二共識在台灣是否還有市場？趙少康表示，九二共識與一國兩制是兩回事，但中共沒收香港選制，會讓人不相信中共的說話，鄧小平答應香港50年不變，應該是定海神針，結果都可以改變。

70歲的趙少康上月重返國民黨，表明不排除參與2021年黨主席選舉，並爭取代表國民黨參加2024年中華民國總統選舉。

對於全國人大通過修改香港選舉制度，台灣前總統馬英九日前形容一國兩制的構想正式進入歷史、宣告死亡；國民黨主席江啟臣也發聲呼籲北京確保香港的自由與民主化，才能得到港人的民心。

中央社