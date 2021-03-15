美國總統拜登甚少公開發言或在社交網上發文，將重點放在推出新政策進行大幅改革，與其前任特朗普頻繁地在網上自我吹噓或攻擊政敵的作風大相逕庭。

美國《紐約時報》評論指，拜登上台後美國政壇變得平靜，不過拜登政府正默默地以光速推行新政策，上台首周以連串行政命令逆轉前朝施政，包括為難民重開大門、重返《巴黎協定》、煞停拱心石管道計劃等。白宮呈上國會審議的法案更或成史無前例最大幅度的改革，包括移民政策、氣候政策和經濟政策，近日參眾兩院通過1.9萬億美元（14.78萬億港元）的紓困方案。

缺溝通技巧 隨時碰壁

雖然拜登沒有進行大外宣，但也沒有棄用Twitter，只是帖文被認為比起特朗普的沉悶和欠個性。專家指拜登缺乏特朗普的溝通技巧，沒有講稿就會出事。特朗普的公關策略則是狙擊任何人、說任何事和經常在線，但推動法案上則無甚大志。特朗普曾簽署大量行政命令；為富人減稅；支持共和黨了無新意地推翻前朝奧巴馬政府的醫保政策，但最後也不成功；競選時承諾過的民粹式革新最終也淪為空頭支票。即使如此，特朗普仍令很多人相信他是政治天才，因為他領略到要贏不是要受歡迎，即使是被咒罵，也要成為眾人的話題。

二人作風迥異亦可見其所追求的不一樣：特朗普希望得到關注，拜登希望推動立法。不過專家指特朗普的民望從未高過50%，拜登現時民望仍達54%，比特朗普上任同期高出10個百分點，反映拜登的低調作風奏效，特朗普則為其行為付上代價。評論認為所有總統都會碰壁，拜登只是時辰未到，輕聲說話的同時推動大議案的策略至少值得一試。

美國《紐約時報》