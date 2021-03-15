早排全國港澳研究會理事田飛龍喺報章撰文，話北京唔需要「橡皮圖章或忠誠的廢物」，只要「賢能的愛國者」，矛頭明顯指向香港建制陣營，一時之間建制派內有人對號入座，唔認自己係廢物，亦有人暗中擔心自己變廢物，更多係非建制中人掩住嘴偷笑建制鬼打鬼，而曾任多年區議會同立法會議員嘅民建聯葉國謙忍唔住向田飛龍開火，鬧田嘅言論冇禮貌、侮辱性，話田飛龍先係「廢柴學者」。

鬧學者不理解立會問題

《星島日報》噚日刊出葉國謙訪問，佢直言對田飛龍言論好反感，話田飛龍嘅「忠誠的廢物」說法係「很冇禮貌、侮辱性」，更質疑呢啲字眼非學者應該採用，又話田作為學者，作出咁嘅論述，「可能別人也會覺得你是『廢柴學者』。」

之後葉國謙長篇大論為建制辯護，鬧好多內地甚至香港學者都唔明立法會本身存在嘅問題，話建制派就算喺議會佔多數，唔代表可以任意而為。「越是佔多數，你一打橫嚟，社會反應會好大」，又話作為少數派嘅泛民即使發爛渣，社會容忍度反而好高，又話參政者無論由地區直選、功能組別或選委會產生，都要通過授權機制，大眾會理性評價佢哋能力，做得唔好自然會被淘汰。

簡單講，葉國謙即係話，建制派唔係廢物，即使做唔到嘢唔係建制派錯或廢，而係你哋唔明佢哋有幾難做，總之有錯就係制度同社會嘅錯，但咁樣解釋，北京真係咁易畀建制派過到骨？真係當北京乜都唔知？

李八方