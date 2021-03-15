閹割選舉在即，北京做場大龍鳳扮聽「民意」，愛國陣營個個唱好閹割，要突圍唔易。葉國謙鬧田飛龍「廢柴學者」成功彈出，工聯會頭目吳秋北就一味靠左，提出立法會選委議席過半去到50席，傍晚佢出席電台節目，主持人區家麟問佢，成日話「穩定的選舉」，係咪要事先知道選舉結果？俾區家麟咁問，如果吳秋北係賢能愛國者，理應大條道理反駁，點知佢發老脾，大鬧區「你𠵱家咩態度㗎？你係咪真係做節目㗎你？」盡顯「唔揪得」一面。

鬧區家麟「咩態度」

事緣吳秋北上咗《自由風自由phone》節目，大讚自己提出方案，仲話50席符合人大講嘅「較大比例」，如果將勞工界席位擴大，更加「相對平衡」。區家麟就問，其實打工仔唔使靠功能組別投票，喺直選一人一票都可以表達聲音，使乜呢個方案？吳就死撐直選嘅「偶然性、穩定性」冇咁好，咁區再追問，選舉就係不穩定㗎啦，吳秋北口中「穩定」係咪要預知結果？呢一下吳秋北即時跳掣，大鬧區家麟「你𠵱家咩態度㗎？」「香港電台係咩立場㗎？」最後區打完場，話只係提出問題畀吳秋北答。

如果呢條問題係問曾鈺成，八方相信一定駁到區家麟，唔使發爛渣，不過吳秋北又唔需要發脾氣，反正《基本法》話改就改，其實全部議席委任都得㗎，你鍾意你開心就得，何必發爛渣？

李八方