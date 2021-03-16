民政處過去一年屢以區議會違反職能為由，處處打壓。深水埗民主黨區議員袁海文近日亦指，發現區議會秘書處將議員補充發言及增補會議紀錄等刪除後，上載至區議會網站，甚至有關會議錄音更是經過剪接，篡改了區議會決定，質疑有人涉公職人員失當，涉欺詐及偽造文書，決定向執法機構舉報。

錄音中議員發言、投票及獲得通過的結果被刪除

袁海文今天在記者會指，深水埗區議會去年11月10日舉行第6次會議期間，他曾就6月23日第4次及9月8日第5次會議記錄提出修改，補回民政專員當日離場後，議員的發言紀錄等約5分鐘的討論過程。他發現秘書處及後上載區議會的錄音中，有關其發言、民政專員的回應及投票情況等完全被刪。

他解釋，有關錄音更將其提出修訂的發言、議員投票及獲得通過的結果刪除，剪切接駁成區議會主席說：「宣佈修訂的會議紀錄獲得通過」，原來5分36秒的討論過程被剪餘得23秒。袁同時指秘書處今年2月19日發出的電郵，附檔「第6次會議紀錄初稿」中篡改會議事實，指議員並無提出修訂建議，「上述兩份會議記錄獲得通過」。

袁海文：秘書處欺騙公眾及議員

袁海文斥，政府過往如覺會議不符區議會職能，主要帶隊離場，不作支援，指有關做法已是疏忽職守，但從未試過「偽造」區議會決定，指秘書處自作主張選擇性刪除議員發言及民政專員的發言錄音，是非常嚴重的行為，認為有關失當行為是故意作出而非無心之失，認為秘書處欺騙公眾及議員。

他指，民政處及民政事務總署需公開解釋，並將涉案人士立即停職，他已向申訴專員投訴；而在詢問多位律師意見後，決定將循「公職人員失當，欺詐及偽造文書」方向，向有關執法部門作出舉報，要求有關部門嚴正執法。

《蘋果》正向民政處查詢。

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