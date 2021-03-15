台灣海外聯招會最新統計資料，今年報名入讀台灣的大學的海外僑生有近7,000人，比去年大增1,686人，增長約33%，其中又以香港學生增加1,169人居首，台灣媒體引述學者指，海外僑生到台人數大增，除了因為台灣防疫有功外，香港自反送中事件以後，令原本往香港或大陸讀書的學生卻步，轉往台灣。

學者歸因反送中

台灣海外聯招會上月底資料顯示，今年有6,854名海外生申請入讀台灣的大學（包括學士、碩士、博士班），比去年增1,686人，當中以香港學生在個人申請渠道中佔的比例最高，有4,126人，比去年增加1,169人，大約增加四成。

台灣蘋果新聞網引述學者分析，海外僑生報名來台人數較去年增長33%，除因台灣防疫成果驕人外，香港的反送中運動讓原本打算在港或到大陸讀書的學生，優先選擇台灣。

台灣各大學香港校友會總會會長曾先生接受本報訪問表示，今年前往台灣升讀大學的香港學生的確有所增加，有家長坦承被台灣出眾的防疫成績吸引，決定送子女前往台灣讀書，亦有家長關注學生畢業後的出路，例如可否繼續留在台灣發展和生活等。

香港學生在台關注小組召集人Cheer則表示，今年有不少學生都表示，「有大學收就得」，她形容「有少少走難心態」。

台灣蘋果新聞網/《蘋果》記者