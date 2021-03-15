移民潮再現，不少人就去留問題面對人生重大抉擇，更有機會引起與家人之間的分歧和爭拗，甚至引爆情緒問題炸彈。精神科醫生表示，無論舉家移民與否，應平心靜氣下商討共識，避免各執一詞、對峙式處理，否則可影響婚姻關係、傷害與家人之間的感情。萬一出現情緒低落、緊張焦慮、失眠等情緒病症狀，更應及早求醫，以免情緒壓力爆煲。

精神科專科醫生方日旭表示，臨床上近年都多了情緒病患者為移民問題與家人出現矛盾分歧和爭拗，引致情緒控制更差，或出現唔開心、覺得家人唔了解自己、感到抑鬱或焦慮等情緒。尤其當出現負面消息、負面新聞時會更加擔心。

除了去留問題，移民的地點、何時移民，以至涉及的搵工轉工、住屋、醫療福利、子女就學及文化差異等問題，都需要事前仔細研究、討論和準備。另外，留港家人尤其照顧老人家的問題都要有計劃，「有啲人去移民，會做唔返原本嘅專業，就要有好好規劃，同埋足夠心理準備，並且要學習融入當地文化。」

曾有中年夫婦為討論移民問題，經常日嘈夜嘈及嗌交，包括患有抑鬱症的太太希望為下一代好，計劃帶子女移民，但丈夫不想放棄在港的好工作及高收入而反對舉家移民，二人其後多番冷戰，太太因抑鬱症病情轉差要求醫及加藥。二人經一段時間冷靜後，再平心靜氣討論，才得出一個互相可接受的「太空人」移民方案，即分批移民。

方建議在討論移民問題上，夫婦之間要理解明白雙方「都係為大家好」，只是觀點和顧慮有所不同，不妨先商討對新生活的期望，並比較移民後的好壞之處，包括要了解未來會面對甚麼困難、如何適應等，然後在有共識下作出決定，避免移民當地後繼續有衝突和互相埋怨。落實移民決定後，宜有足夠時間安排和準備，不要「臨急抱佛腳」，例如就移民後的生活包括買樓，進行詳細的資料搜集。如計劃移民的地方，有親戚朋友居住，可先行聯絡，以了解當地比較「貼地」的資訊。

【飲水放慢呼吸KO火爆情緒】

萬一雙方發生衝突，火爆情緒一發不可收拾，建議先離開現場環境，避免衝突持續，例如外出散步或買嘢，或到廚房飲杯凍水、吃小食，放慢呼吸，讓人可以轉移視線，冷靜一下，待回復平心靜氣的時候才進行討論。如其中一方平日比較「躁底」，要嘗試學習觀察身體語言及情緒變化，減少時常發脾氣，例如變得面紅耳熱、音量變大、聲調提高、肌肉繃緊、講嘢「手指指」、「突然企起身、手叉腰」，或反映情緒開始失控，需要空間冷靜。

另外，在商討過程中，宜避開一些負面思想陷阱，減少悲觀想法及鑽牛角尖，例如「唔快啲走就會死」、「唔移民就離婚」，或覺得家人「好自私、唔了解自己、唔關心我感受」。最忌講「你應該要……咁做」、「你咁做就係錯！」，因為非黑即白的思想，和太極端的言詞都容易令雙方產生對峙，甚至視對方為敵人、仇人，百害而無一利，無助尋求共識解決問題。嘗試抽離角色，從不同角度和立場作出理性思考。

【情緒低落焦慮失眠要求醫】

長時間爭吵、家庭關係轉差，除了傷害與家人之間的感情，也會傷害情緒健康。一旦出現壓力、唔開心，可嘗試找朋友傾訴，或尋求社工協助。本身有情緒病人士，若發現症狀加劇，應盡快覆診。一般人持續有以下情緒症狀，可先向家庭醫生求助，了解是否需要轉介精神科醫生接受治療。

●抑鬱症狀：情緒持續低落、失眠、無胃口、精神及集中力差、容易緊張和𤷪𤺧、對喜歡的事物失去興趣及動力

●焦慮症狀：持續緊張、經常有焦慮感、失眠、容易札醒、肌肉感到繃緊、容易發脾氣、腸胃不適、感到心跳快

在疫情陰霾下，都市人繼續生活忙碌、壓力沉重，有時候情緒難免會大起大落，想保持好心情，方稱，市民要為自己設定「放鬆時刻」，離開一個令人受壓、辛苦的環境，然後去做一些可以輕鬆、減壓的事情，例如緩步跑、練習瑜伽、繪畫、做手工、聽音樂等等。最好每日都有放鬆的時刻和空間。平日要保持充足睡眠、日間適當地曬太陽或在太陽下活動，可維持人體正常晝夜規律，對情緒健康都有幫助。另外，抽空做運動都好重要，運動可以幫助身體多分泌一些令人鬆弛及愉快的神經物質，包括安多酚（endorphin）、腦源性神經營養因子（BDNF）。

【減少及處理火爆情緒貼士】

●觀察身體語言，變得面紅耳熱、音量變大、聲調提高、講嘢手指指，或反映情緒開始失控

●離開現場環境，避免衝突持續，例如外出散步或買嘢

●飲杯凍水冷靜、吃小食，轉移視線

●放慢呼吸

●先冷處理事件，待回復平心靜氣的時候才進行討論

●避免在協商期間視對方為敵人、仇人，容易產生對峙

●減少言詞太極端和負面，避免非黑即白的思想，忌講「你應該要......咁做」、「你咁做就係錯！」

●嘗試抽離角色，從不同角度和立場作出思考

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