警方早前推出特刊，自詡警隊面對「連串抹黑陰謀」嘅應對策略，協助公眾「認清事實」。警方今日（16日）出席監警會會議時，再次自誇其在Facebook工作「發放得又快又準」。

監警會今日召開公開會議，惟因疫情關係，會議過程續只透過互聯網轉播。警察公共關係科高級警司謝翠恩在會上簡報「向公眾發佈訊息」事宜。

謝翠恩談到Facebook專頁時指，帖文數量由2019年約1,000個，增至2020年的約2,100個。她提到，單是去年5月27日已發出30個帖文，部份帖文僅相距3分鐘。更自誇：「我哋嘅訊息發放得又快又準……我哋圖文並茂，清楚易明，更加重要係有獨家資訊。」

稱要確保內容「唔錯得」

她又指，講似容易，事實卻困難，稱要確保內容準確「唔錯得」，亦要與時間競賽，故壓力非常大。

謝又指，案情簡報直播次數亦由2019年的約130次增至去年約380次，並安排人員接受傳媒和發言人訓練。至於對傳媒機構和協會的信件數目，亦由2019年30封增至去年的約120封。

她又表示，警察公共關係科會一周7日、每日24小時無間斷留意社會輿情，並密切留意網上和社交群組的討論，了解與警方有關的留言，並及早介入或澄清誤會。如預計有大型行動，會啟動中央協調指揮中心，與直線人員協調。

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