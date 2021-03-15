【本報訊】杜啟華眼睛瞇成一條線，掛上同樣親和的笑容揮手道別。這個法官形容為「行為兇殘」的青年有多達120名舍堂同學為他撰寫求情信，來旁聽的友人眾多，輪流用旁聽籌只為入庭短暫見他一面。大班前來告別的，包括在運動中認識的朋友，曾「共患難、歷生死」，答應會為他照顧母親。他們一同穿上卡比獸T恤，只為博他一笑，望他記得牆外的人有記住他們的承諾。

慶幸趕及出獄聽審

24歲身材健碩的杜啟華笑起來，朋友都說他很像寵物小精靈裏面「卡比獸」，後來杜連手機螢幕都換上卡比獸圖案。昨日庭上除了朋友穿上卡比獸T恤撐他，庭上更有近30個親友也戴上卡比獸口罩，有律師團隊成員亦戴上同款口罩。

有份張羅印衫、買口罩的人，是剛出獄個多星期的平仔。平仔與杜仍屬自由身時，曾承諾由平仔抱着卡比獸公仔追杜坐着的囚車，但三個月前竟是杜做平仔的送車師。兩人以為會在牆內碰面，結果平仔早前出獄，杜仍未判刑。

平仔翌日立即印衫，「我都有慶幸，喺我出咗冊之後，我仲有時間去印件T-shirt，去gather班手足着住呢件衫去探佢、聽佢court。我冇辦法喺外面見到佢，但喺呢段時間做一啲我知道會令佢開心嘅事。」

友人阿樹說杜健談、抵得諗，他們在通訊群組中乜都講一餐，「再加上那段時間，兩個人輪住有事，大家都一齊面對難關，感情就喺度。」平仔在牆內時，他們的組群中一談到他就會tag他，希望出返黎睇電話就會見到我哋係咁搵佢」，他們也會同樣對待杜。

判刑後，平仔淚中除夾雜悲傷，還有過來人的擔憂，但杜人前堅強、不想別人擔心自己。朋友可以做的有限，除了會幫他照顧家人、探望他外、最重要是堅持寫信，因每日最開心的時刻就是收「家書」，「我會分享呢班朋友嘅趣事畀佢知，照返以前同佢溝通嘅方式吹水。」

判刑前本來口裏說不送車，因未吃飯，又封了路，但身體卻很誠實，匆匆吃些東西，再回法院送車。平仔說：「其實見到有人送車，真係會好開心。」車內聽到有人叫自己名，「叫加油、撐住、係好感動嘅，見到朋友更加開心」。平仔亦希望杜知道：「有掛住佢，有記住我哋之間嘅諾言。」