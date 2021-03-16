警方在監警會會議上交代最新投訴數字。截至今年3月5日，警隊收到涉「反送中運動」的投訴共1,950宗，當中621宗為須匯報投訴，佔31.8%，涉676名投訴人；須知會投訴有1,329宗，涉8,465名投訴人。

而須匯報投訴，涉676名投訴人當中，有185人選擇全面調查，佔27.4%；有71人有案尚在審理中，有146人撤回投訴，10人以簡便方式解決，52人未決定處理方法，138人未有任何回覆。

身兼全國政協的監警會副主席易志明指，監警會至今收到警方提交的446宗調查報告，除有67宗因有案在身而停頓，108宗正調查中，但不少個案因聯絡不到投訴人或未獲合作而無法追查。他同時關注108宗個案進度如何。

投訴警察課特別調查隊高級警司陳惠明指，該108個調查中的個案中，部份因投訴人要求要透過律師、區議員聯絡，而遲遲未能安排落口供；部份亦因早前有案在身而受阻，及後再聯絡時亦有困難。

監警會法律顧問指，法例雖無處理投訴時限，但與警方開會討論後，同意不該無限期拖延投訴，聯絡投訴人時，提供合理時限讓對方回應，即要求事主限時回應。

警平均花7個月 跟進1反送中投訴

監警會署理秘書長梅達明提到，有2個機構代投訴人作投訴。警方在過去一年曾向該2個機構發出幾十封信和10多20個電話，但仍未獲回覆。梅又指，涉「反送中運動」投訴的平均處理時間達7個月，部份投訴處理更超過12個月。

至於2020年共接獲1,211宗須匯報投訴，較2019年的1,643宗下跌432宗，跌幅為26.3%。

而今年首兩個月共接獲185宗須匯報投訴，較去年微跌2宗；另涉表達不滿機制投訴有65宗，較去年減少4宗。

須匯報投訴中，涉「疏忽職守」指控有114宗，佔61.6%；「行為不當/態度欠佳」有62宗，佔33.5%；「粗言穢語」有一宗。至於嚴重指控則包括4宗「毆打」，1宗「恐嚇」，3宗「濫用職權」。

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