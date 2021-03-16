網民前年12月9日發起「大三罷」，五名男子當日凌晨在上水天平邨被捕，被控串謀刑事毀壞等罪今續審。拘捕其中一名被告的警員供稱，當日被告在其查問下承認有加入「光復上水」Telegram群組，而警員承認查問前並沒施以警誡。辯方又質疑警員查問Telegram事宜與搜袋之時序，庭上供詞與記事簿紀錄不同。警員庭上加以解釋，遭裁判官黃國輝指回答態度不當，要求他進一步解釋，但警員沉默不答，結果惹來黃官怒斥：「點呀？你係咪唔答呀？想我叫你出去呀？」

被告地盤工人何國基（40歲）、學生陳家維（18歲）、學生林曉偌（19歲）及17歲陳姓學生被控串謀刑事毀壞罪；男教師謝銘基（32歲）則被控管有非法用途工具意圖作非法用途罪，涉及兩把剪刀、兩把剪鉗及一個士巴拿。

控方今傳召警員22950梁家偉（譯音）作供，他當日凌晨負責調查被告林曉偌。辯方反對將林有關Telegram群組的招認呈堂，指警員從沒施行警誡，林從沒作出及確認有關招認。

不肯定查問及搜查背包時序

當日穿便衣執勤的梁供稱，他在警長葉志成的指示下，偕同袍沿天平商場4號樓梯上停車場平台調查，途中在轉角位置與數名人士迎面相遇。他忘記確實人數，只記得兩名女子走在最前方，尾隨數名男子。梁隨即表明身份，最終與同袍合力制服兩女六男。

其後梁負責調查被告林曉偌，林身上沒身份證，稱放在停車場平台天井一個黑色背包，並帶梁去尋回。梁稱他取走林的身份證後，便將背包放回原位。

其後梁按照警長指示，將林帶到商場2樓，與其他被告集中看守。警長又指示他問林有否加入一個名叫「光復上水、黎明行動」TG群組，林稱「有」。相隔一會兒後，他將答案轉告警長，並檢取了林的手機。

梁在辯方盤問下透露，他最初沿4號樓梯上停車場調查時，警長亦緊隨其後。辯方聞言感訝異，質疑他為何不在主問環節提出，他解釋稱「其他人跟喺我後面，我之後先知」。

梁又表示，不肯定警長叫他向林查問TG群組在先，抑或是他去天井搜尋林的背包在先。惟辯方指梁在記事簿中寫明，他向林查問TG事宜後，才去搜尋背包。

被告會面紀錄從沒提及加入涉案TG群組

梁稱現在不肯定有關時序，黃官直指記事簿記錄的時序很明顯，「即係你質疑記事簿準確性呀？」梁聞言稱，同意記事簿的時序紀錄。黃官不滿謂：「咁先同意呀？你係咩態度呀？」梁回應：「哦，咁我同意。」黃官憤怒地追問「請你解釋！咩叫『哦』？」

梁沉默良久後，低聲謂：「唔好意思。」黃再怒問：「你嘅解釋就係『唔好意思』？」梁不發一言，黃官見狀更憤怒，續追問：「點呀？你係咪唔答呀？想我叫你出去呀？」梁再沉默良久後，表示記事簿的時序正確。辯方指出，警長從沒指示他查問TG群組事宜。他不同意。

辯方又指，林當日被帶返警署後，梁為他撰寫了一份會面紀錄，當中從沒提到被告表示他有加入上述TG群組；梁同意。案件下午續審。

【案件編號：FLCC1704/20】

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