47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件早前經歷馬拉松式聆訊後，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。司法機構網頁顯示，前立法會議員毛孟靜、梁國雄等5名被告將向高等法院申請保釋，聆訊定於本周五(19日)、29及31日處理。另據了解，劉頴匡亦將向高等法院申請保釋。

根據司法機構網頁顯示，將向高等法院提出保釋申請的5名被告為徐子見、毛孟靜、岑子杰、梁國雄及鍾錦麟，均預計需時一小時。

5人的聆訊時間如下：

徐子見 3月19日 上午9:30

岑子杰 3月29日 上午10:30

梁國雄 3月29日 上午11:30

毛孟靜 3月29日 下午2:30

鍾錦麟 3月31日 下午2:30

曾在裁判法院覆核保釋被拒

徐的保釋申請將由國安法指定法官、高等法院法官杜麗冰處理，其餘4人的案件則未有顯示審理法官。

5名被告早前遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，他們須還柙至5月31日再訊。當中毛孟靜、岑子杰、梁國雄於上周五在裁判法院申請保釋覆核，惟蘇官仍拒絕批准他們擔保外出。三人均放棄每8天覆核保釋的權利。

【案件編號：HCCP126、134、135、136、137/21】

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