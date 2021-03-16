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47民主派被控︱毛孟靜長毛等5人將直上高院申保釋 劉頴匡亦有意申請

26分鐘前
毛孟靜

47人因參與民主派初選而被控串謀顛覆國家政權，案件早前經歷馬拉松式聆訊後，其中32人遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，還柙候訊。司法機構網頁顯示，前立法會議員毛孟靜、梁國雄等5名被告將向高等法院申請保釋，聆訊定於本周五(19日)、29及31日處理。另據了解，劉頴匡亦將向高等法院申請保釋。

根據司法機構網頁顯示，將向高等法院提出保釋申請的5名被告為徐子見、毛孟靜、岑子杰、梁國雄及鍾錦麟，均預計需時一小時。

5人的聆訊時間如下：

  • 徐子見 3月19日 上午9:30
  • 岑子杰 3月29日 上午10:30
  • 梁國雄 3月29日 上午11:30
  • 毛孟靜 3月29日 下午2:30
  • 鍾錦麟 3月31日 下午2:30

曾在裁判法院覆核保釋被拒

徐的保釋申請將由國安法指定法官、高等法院法官杜麗冰處理，其餘4人的案件則未有顯示審理法官。

5名被告早前遭總裁判官蘇惠德拒絕保釋，他們須還柙至5月31日再訊。當中毛孟靜、岑子杰、梁國雄於上周五在裁判法院申請保釋覆核，惟蘇官仍拒絕批准他們擔保外出。三人均放棄每8天覆核保釋的權利。

【案件編號：HCCP126、134、135、136、137/21】

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初選泛民主派國安法保釋串謀顛覆國家政權毛孟靜梁國雄徐子見岑子杰鍾錦麟
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