在「大國崛起」年代，素來愛好面子的習近平當然希望各方來朝，最好重現朝貢體系，過去不惜以一帶一路、亞投行等經濟手段，吸引歐亞多國與中共交好，惟自新疆、香港等人權問題被公諸於世後，各國領袖不斷向其打臉，先是聲明譴責，後是實施制裁，使「泱泱大國」顏面受損，明顯是地方小吏辦事不力，沒有把「最高指示」辦好。

不面對現實的幻術師

近日，香港財政司司長陳茂波去信《華爾街日報》「抗議」美國傳統基金會把香港剔除「經濟自由度指數」的舉動，更是熱臉貼冷屁股，丟光主子顏面。陳茂波利用文法準確的官式語言，拋出一堆數據如香港的新股上市集資數、過去多年如何蟬聯指數第一云云，似是指摘傳統基金會的不是，多於請求別人「放過香港」，把其與中國的評級分開。《論語》有云：「動之以情，曉之以理。」可是，會計師出身的陳茂波及為其代筆的官僚，投書內容不但乏善可陳，亦不見情感，光是數白欖式列出過去的成就，根本無法打動普通讀者，遑論說服熟悉香港的美國傳統基金會。再者，按照政府邏輯，香港從頭到尾均為國家「實然」的一部份，又何德何能可以「分裂」出去，獨自享受高評級呢？

反之，從《華爾街日報》題為〈Hong Kong’s Illusionist（香港的幻術師）〉的回信，清楚顯出國際社會對於人權侵害事件是看在眼裏，而且情理兼備。在情，文首第一句就顯示編輯們對財爺的「同情」，知道他「巧婦難為無米炊」；在理，文章提及中共外交部發言人陸慷2017年清楚指出，《中英聯合聲明》對中共而言是「歷史文件，沒有現實意義」，從香港實施港區國安法及以此法容許押解嫌疑人到內地審訊，香港已成為中國的一個普通城市，亦因此證明，美國傳統基金會剔除香港評級，是有理有據。

被喻為「幻術師」的陳茂波，多少是想跟隨習近平上任時特別提到的新加坡模式，在政治上實行威權統治，但經濟上歡迎外商、跨國大企業投資，以及具富強、現代化的形象，惟引述鄺健銘於《雙城對倒：新加坡模式與香港未來》可見，其實新加坡自己也怕香港事態對民眾有所影響，故不斷派精英「放話」，表示民眾不能對抗政府，要國家富強才是人民之福云云，足見新加坡模式是否牢不可破，本來亦是成疑。再加上，香港的實然主權，眾所周知，就在北京，與新加坡這個國族城市大相逕庭，就一如《華爾街日報》信中所言，「現在真正掌管香港的是中國國家主席習近平」。

港府不是經常向外宣揚，國安法立法後，社會趨向繁榮穩定嗎？對美國制裁嗤之以鼻的高官們，如今只是遭一個美國組織剔除排名，就需要向其搖尾乞憐，這樣像話嗎？

顧書維

自由撰稿人