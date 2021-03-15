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【兩制蓋棺】

【本報訊】北京出手閹割香港選舉後，英國《泰晤士報》昨日公開促請十位英籍法官集體退出香港終審法院以示抗議。雖然已有兩名法官接受延任非常任法官，《泰晤士報》仍要求他們共同進退。

香港終審法院現共有14名海外非常任法官，英籍的包括英國最高法院院長韋彥德（Robert Reed），最高法院副院長賀知義（Patrick Stewart Hodge）、最高法院前院長何熙怡（Brenda Hale）、廖柏嘉（David Neuberger）和范理申（Nicholas Addison Phillips）、最高法院前法官岑耀信（Jonathan Sumption）和前大法官郝廉思（Lawrence Collins），以及苗禮治（Peter Millett）、華學佳（Robert Walker）和南非出世的賀輔明（Leonard Hubert Hoffmann）。

已有兩人接受延任

《泰晤士報》上周報道，韋彥德正審視英籍法官在港角色，即將對去留作出決定，但昨指廖柏嘉、華學佳和澳洲的紀立信（Murray Gleeson），都已同意延任三年。

《泰晤士報》社論指曾幾何時，英國認為在1997年香港主權移交後，英籍法官留在香港司法體系會有助本港維持司法獨立和法治，但隨着北京去年強推國安法，和早前人大通過改變香港選舉制度，指中方連番打壓不但違反《中英聯合聲明》，亦等同宣告香港民主自由的死亡，英籍法官沒有必要留下，替中國延續香港國際金融中心地位塗脂抹粉。

對於廖柏嘉和華學佳接納港府最近提出續期三年的合約，《泰晤士報》認為事件已不單是司法問題，也涉及外交層面，雖然韋彥德正跟外相藍韜文研究英籍法官的去留，社論卻認為北京對香港的所作所為已有目共睹，質疑英籍法官沒有必要等英國最高法院及司法大臣發出指引。

社論的總結直白：「（英籍）法官們要在沒有爭議聲中延續豐厚的客席合約，已是不可能的事，隨着他們以為可在新體制內帶來改變的幻想破滅後，眾人應採取一致立場，那就是集體辭職明志，堅持一種態度，拒絕再以他們的（司法）權威為敗壞的制度背書，並要求恢復香港的司法獨立，這不該是擺擺姿勢。」

大律師公會不贊成

香港大律師公會主席夏博義（Paul Harris）不贊成海外法官請辭，擔心此舉會進一步損害終審法院。來自澳洲的前非常任法官施覺民（James Spigelman）因不滿實施國安法，去年9月辭任。