暴政將一場民主派初選定性「顛覆國家政權」，以國安法之名將36人推入囚室，自由無期。《蘋果日報》上周公開誠邀讀者執筆寫信，向200名在囚手足送暖，寄望化文字為伴，將微小支持帶入高牆。

讀者來鴻均跳出「手足撐住」的陳腔濫調，有人昨日慶生，「第一個願望就是希望您們各人可以早日離開監獄及作惡的得到報應」；有人祈求「奇蹟可發生在你們身上，經審訊後可盡快重獲自由」，早日跟家人重聚。

（編按：由於本報設定電郵系統時出錯，至昨日才正常收到讀者來信，早前曾發送電郵撐在囚手足的讀者，懇請再將電郵發送到 letterstoprison@appledaily.com，本報謹對各位構成不便致歉。）

等你回來食足一日三餐

Jeremy：

太多人叫你飛機師，但一直都係叫你Jeremy，或者直呼你全名，因為飛機師都明明落咗地，去咗選立法會議員。

新年前因緣際會「黐」車返屋企，短短車程都係問吓「又報到嘞、心情點呀？」嗰時都未知初選涉及嘅國安案提早2月28日就要報到。見你當時都係從容（至少表面上），都話𠵱家乜都估唔到，惟有盡力做得一日得一日；雖然故作從容，都聽得出擔心屋企人，尤其一對仔女，嗰下聽到都心酸，因為大家都同樣，對好多嘢都掌控唔到。

突然諗起自己一件好「不該」嘅事，非常sorry，之前你去屯門「開工」為餐廳做義工，我就嫌好遠、唔肯去「捧場」；𠵱家你喺荔枝角（收押所），喺九龍區嘞、好近嘞，咁又點？近咗但其實遠咗。等待你回來，食足一日三餐。

九東街坊

不妨禪定讓身心平靜

楊先生你好：

我自多年前看風波裏的茶杯認識你，當時你知名度沒現在高，在喧嘩不已的大班旁邊仍能機警的說一些有紋有路的說話，當時已覺得此年青人年輕有為，及後你當選立法議員，平步青雲，覺得你非常幸運。如今身陷囹圄，有如從天上掉下來。當然其他人一樣不幸，但長毛等人身經百戰，打擊應該不如你大。即使口講為公義無悔，真的身在其中，痛苦應該不能想像。自己偶爾心情惡劣時已覺生不如死，何況失去自由的人？

一直覺得人類所有的不幸都是因為擁有身體，沒有身體，就不會有欺凌，飢餓，痛苦。老子曾說 「吾之大患，為吾有身」。然而我不是鼓勵自殺（絕對不能），這是另一個話題。這幾年（退休後），我看了很多靈性方面的資訊，聽了很多讓人匪夷所思的事情，我一直相信，很多不同的人說一樣的事情，這便可能是真的。根據他們說，每個人天生都有神通，只是這些能力被鎖住了。少數沒有被鎖的人成為大家口中的超能力者，少數的人靠後天的修為得到這種能力。試想一下，若意識能自由穿梭過去未來，宇宙各地，沒有時空的限制，那身體被困住又如何？然而這種境界非常困難，我嘗試靜坐了數年也毫無收穫（不意外），或許與現代人很難花長時間靜坐有關。即使不能得到超能力，深度禪定時身心得到的平靜喜悅一點不假，時間亦會過得比平時快。請不要當我是神婆（好歹也是數學碩士），希望能分享一點心得幫到你。

張女士

不會忘記你們每一位

致47位爭取公義的義士：

從一個為香港人爭取自由的人，到今天成為政權打壓的階下囚，我相信，很多香港人如我般對政權的荒謬邪惡感到憤怒，亦為你們47人的困境感到切膚之痛。

香港人縱然喪失了表達的自由，但我們從來沒有忘記為香港人付出的每一位。我們會繼續堅持信念，各自爬山，支持同路人。

作為天主教徒，我會繼續為你們47人和其他為香港付出的正義之士祈禱，天主必會護佑你們！

愛主愛人的真香港人

我會留喺香港等你哋出嚟

岑仔：

2014年識你嘅時候，大家都二字頭，嚟到今日我都就嚟三張，個仔都兩歲，而你就被囚無自由。

記得一次大圍街站，你仲未被《國安法》拘捕，我哋討論到去留問題。你話我有小朋友應該走，而你（當時仍然係未結婚嘅）無牽無掛，會選擇留低。為咗香港可以去到幾盡？相信你用行動已經證明咗。

就正如我當時講，「香港要人」，人人都走，仲有邊個會留？我唔止要留，仲要生兒育女，培養一班真正愛港嘅人。喺大家都身陷獄中嘅時候，我同大家都會盡力令香港唔好壞得咁快。

之前講過，「你咁窮，要請你食飯」，飯都未食，你就入咗去，等你出返嚟「阿姨」請你飲酒食飯打邊爐（唔係用Uncle Jimmy啲錢），好好保重，期待再見嘅一日，我會留喺香港等你哋出嚟。

靚媽

早日與家人重聚

致47位民主派人士：

你們為香港的付出及犧牲，我們作為小巿民是知道的，實在替你們感別非常不值及傷痛。期望奇蹟可發生在你們身上，經審訊後可盡快重獲自由，與你們的家人重聚！為了你們的家人，你們要撐住，千萬不要灰心！我會為你們禱告，願主保佑你們。多多保重！

Maggie

一切在心中，見字飲水

致47子：

……今天是3月15日（來信者生日），有我及其他人一直支持您們。其實我的家人也支持您們的，只是他們並不知道我寫這封信。我八十多歲的爸爸每隔一兩天就鬧政府，我阿哥和阿嫂也做同樣的事。仲有我的大學同學及部份同事，也有留意及支持您們。總之一切在心中，見字飲水。

一定會繼續為您們及您們的家人祈禱，國安法可以滅聲製造所謂安穩，但永遠不能控制人的思想及想法。您們要加油。雖然您們的肉身被囚，但您們的心卻不是的。

最後想送給您們的是來自聖經《詩篇》37篇35-40節：

我見過惡人大有勢力，高聳如本地青翠的樹木。

有人從那裏經過，看哪，他已不存在，我尋找他，卻尋不著了。

你要細察那完全人，觀看那正直人，因為和平的人有好結局。

至於罪人，必一同滅絕，惡人的結局必被剪除。

義人得救是出於耶和華，在患難時耶和華作他們的避難所。

耶和華幫助他們，解救他們；

他解救他們脫離惡人，把他們救出來，因為他們投靠他。

一位沒有忘記的普通市民

Michelle