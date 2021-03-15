【本報訊】47名民主派人士被控串謀顛覆國家政權罪，當中36人未獲保釋，未審先囚。其中暫處荔枝角收押所的劉頴匡雖然身陷囹圄，但仍心繫戰友，向其女友表示：「希望佢哋（上庭就保釋覆核應訊的四人）唔使返嚟喇」。職工盟吳敏兒則因懲教所木板床過硬令其腰痛惡化，需由獄醫處方止痛藥。

吳敏兒腰痛惡化需服止痛藥

未獲保釋的眾人需還柙至5月31日待案件再訊，惟羈留環境不盡理想。職工盟伍小姐和陳小姐昨早到羅湖懲教所探訪吳敏兒，透露對方還在努力適應獄中生活，但因木板床過硬，由獄中醫生處方止痛藥始可紓緩腰痛，但對於能跟朋友見面十分高興，「覺得同我哋有聯繫」。

另一友人陳小姐為吳帶來衞生巾，她指事前親身試驗獄中規定使用的衞生巾品牌，惟發現品質奇差，希望懲教署能改善。

有人以不同方式適應還柙生活，袁嘉蔚友人Oscar和Juanne到場探望後指，袁每天努力回覆市民信件，最大煩惱是原子筆不夠用，「好多人寫信畀佢，尤其係田灣街坊，佢話收到好多田灣小朋友嘅來信，覺得好感動」，形容袁雖然還柙但未對區內事務怠慢。Oscar又指，看見剛由大欖轉到羅湖懲教所的毛孟靜，其精神不錯，探訪完畢離開前，更對前來探訪的眾人做握拳手勢，為眾人打氣。

作家鄧小樺則帶同法國哲學家福柯著作《規訓與懲罰：監獄的誕生》到荔枝角收押所探望岑子杰，形容「（岑）睇書睇得好開心，話如果唔係入咗嚟，都冇可能睇咁多書」，望向外界傳遞「佢冇事、佢處理到呢件事」的精神。被問到岑有否分享生活點滴，鄧笑稱「佢啲趣事好多都三級㗎，唔方便引述喇！」又稱岑放風時會平靜地欣賞和感受日落，「話大家見到日落嘅時候就諗吓佢……你話佢係咪浪漫得好離譜！」

劉頴匡女友黃于喬亦如常到訪，笑稱劉讀報時「汁都撈埋」，連報紙邊緣的小字也細讀。她又指劉會為自己和他人案件擔憂，提及昨上庭的四人時向她表示「希望佢哋唔使返嚟」。

元朗區議員巫啟航及陳思雅探望王百羽，稱王關心案中戰友情況，亦已將昨日部份保釋結果告知對方。

余慧明朋友陳先生和蔡小姐指余精神不俗，籲市民多寫信給，「因為監獄入面嘅訊息實在好唔流通，寫信對於佢哋嚟講都係一份好重要嘅支持」。

至於油尖旺區議員林兆彬則稱自己前來探望其他在囚抗爭者，其間有與一眾初選被捕者打招呼，稱眾人面帶笑容。沙田區議員黃文萱、容溟舟亦到場探望前黨友楊岳橋，離開時婉拒訪問，僅稱楊「精神好好」。

有還柙人士家屬近日收到懲教署通知，指下周一開始會將還柙人士可選擇的私飯，由四款大幅減至兩款，只能選擇一款飯和一款齋菜。關注在囚人士權益組織「石牆花」創辦人、立法會社福界前議員邵家臻接受查詢時指，不少家屬曾就上述安排向懲教署福利官查詢，但對方僅回覆稱是上頭指示，邵強調因無罪假定，還柙人士還是無罪之身，所以才可選擇私飯，認為懲教署做法削弱還柙人士權利，做法相當霸道。懲教署回覆查詢時只稱，該署會據現行法例，安排私人膳食供應給還柙人士，亦會適時檢視私人膳食供應商提供餐單，以配合院所保安及運作，如個別在囚人士不滿私人膳食安排，可選擇院所內提供膳食。