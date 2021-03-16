人大早前通過的「修改」香港選舉決定，包括設立資格審查委員會掌控各式選舉的候選人資格，當局至今未公佈組成架構或人選傾向，身兼行政會議成員的資深大律師湯家驊今早則在電台節目「自薦」，認為自己適合作為資格審查委員會成員，表明北京若願意委任他，他願意為香港社會付出，自覺是合適人選，但也不諱言，可能有人會覺得他有偏見，而建制派及民主派都未必覺得他合適。

曾有法律界認為可由退休法官出掌資格審查委員會，但全國人大常委譚耀宗對此建議有保留，湯家驊今天指，法律工作者並非完全不食人間煙火，強調反對有關退休法官不適合擔任委員會成員的講法。

倡選委會立法會議席最多30席 資委會決定可被JR

湯家驊昨天亦有應邀出席港澳辦舉行的座談會，他指，席間提出不應全數取消區議會選委，而立法會選委會界別最多只應佔30席，以及資格審查委員會的決定可以被司法覆核的意見。

他稱，不覺得香港要因為民主派去年搞的初選，就要將政制回到回歸前的缺乏民意代表的制度，不過，他也反對改革選舉制度是民主倒退的講法，指目前處理的是制度安全問題，形容有更堅實基礎，才能談民主進程。

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