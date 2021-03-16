政府開放30歲至59歲人士作為接種武肺疫苗優先組別，今日起可於網上預約。不過預約系統疑再次「塞車」，排隊時間一度達至少30分鐘。多個BioNTech疫苗接種中心名額在半小時內被瘋搶，本周至下周初多個時段已額滿，養和醫院更所有時段爆滿；曾爆出多個打針後死亡個案的科興疫苗，8個接種中心則普遍未有額滿情況。

入網頁一度要等半小時

記者今早9時正進入疫苗接種計劃預約系統，即顯示須排隊，等候時間達30分鐘，最後於9時28分成功進入。記者之後即時換另一電子設備嘗試進入系統，則顯示同樣須排隊等候5分鐘，並於9時34分成功進入系統，開始預約程序。預約系統文字內容已更新，顯示30歲以上人士亦可預約接種，實際操作與過往相若。

養和中心未來3周均全額滿

各個疫苗接種中心於30分鐘內開始出現爆滿情況，其中又以BioNTech疫苗更受歡迎，養和醫院疫苗接種中心即日起至4月6日所有時段均顯示額滿。中山紀念公園體育館、港怡醫院、教育局九龍塘教育服務中心、東涌社區會堂及荃景圍體育館則均為熱門地點，最近幾日的時段均已額滿，最快至下周初才有剩餘名額。

至於科興疫苗8個疫苗接種中心，只有中央圖書館本周名額額滿，其餘中心所有時段均剩餘大量名額；醫管局轄下診所則大多數全部時段額滿。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！