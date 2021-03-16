前年8月18日李柱銘、黎智英等泛民人士涉嫌以維園「流水式集會」為掩飾，在港島組織和參與未經批准遊行，案件今繼續結案陳詞。控方資深大律師余若海回應辯方陳詞時說，本案檢控是按證據提出，不涉及政治動機，亦非針對被告；若說任何和平示威都不可檢控，會令《公安條例》的罪行變成「無牙」條文，鼓勵市民無視規定舉辦活動。

代表首被告黎智英的資深大律師余若薇重申，案例和警方行動指令都要求警方行動時保持容忍靈活，警方案發當日沒有執法拘捕是符合要求，但8個月後卻改變主意，令被告承受檢控和搜屋等後果，看不到合理目的或對社會有何好處，法庭應注意「寒蟬效應」。

官：沒證據說控方曾經決定不檢控

控方資深大狀余若海回應時，強調檢控是按證據提出，沒有政治動機，不是針對被告；法官胡雅文亦指，沒證據說控方曾經決定不檢控。余若薇解釋，她是指警方原本遵從指令容許活動進行，其後卻檢控。

余若海反駁檢控不合理之說，指辯方忽視控罪條文有保護社會之效，如果「未經批准集結罪」合憲，但任何示威只要和平就不能檢控，那麼控罪就變成「無牙」條文，後果是鼓勵人犯法，舉行遊行集會時不通知警方，或者無視警方反對。

控方指余若薇引述證供並不準確或全面，例如余辯稱涉案「遊行」只是疏散維園集會人群，控方大律師林芷瑩則指民陣沒說過現場人群擠擁有危險，反而叫人塞爆維園，並在雨中帶人行去中環，被告不曾叫人解散。

林提及「共同犯罪」原則，每個被告可扮演不同角色，辯方資深大律師駱應淦質疑控方從未提及以「共同犯罪」為檢控基礎，法官回應說被告是「共同被控」，被指控「一起」犯案。

案件下午續審。

【案件編號：DCCC536/20】

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