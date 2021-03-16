47人因參與民主派初選，被控「顛覆國家政權罪」，除獲淮保釋11人，其餘須繼續還押，未審先囚。荔枝角收押所今早繼續有親友探望仍被囚押人士，黃大仙區議員、公民黨劉珈汶今早與朋友探望王百羽，提到他於收押所內勤做運動，例如做掌上壓、仰臥起坐，王的身形因而變瘦。她稱昨日曾探望譚文豪，形容他的精神不錯，並呼籲大家多寫信寄予他們，「係精神上支持，入面都幾悶，如果有啲朋友係岀面寫啲關於日常生活、支持嘅說話都好。」

黃大仙區議員劉珈汶今早探望王百羽，她表示，王百羽於還押期間有做運動，例如仰臥起坐、掌上壓及踢毽，亦有睇漫畫，形容他「精神好好，仲瘦咗。」她表示，王百羽忙於寫信，令原子筆的墨消耗特別快，「一個月得兩枝筆，佢入咗嚟呢段時間，枝筆都冇咗大半（墨），佢要慳住洗。」她引述王百羽稱：「希望大家保重。」

她表示，昨日曾探望前黨友譚文豪，並稱他正在適應。她提到，譚想同大家說的話已大致在「一日三餐」Facebook 所上載的錄音交代，「佢想大家平平安，大家繼續支持一日三餐，佢精神都ok。」她表示，譚文豪想收到信件，呼籲大家可以寫信予他，「係精神上支持，入面都幾悶，如果有啲朋友係岀面寫啲關於外面日常生活、支持嘅說話都好。」

岑子杰獲囚友予「心心」手勢鼓勵 憂黨友唐婉清情況

社民連吳文遠今早探望岑子杰 （Jimmy）。吳表示，一入到去，岑子杰便問及社民連銅鑼灣街站日前被藍絲包圍一事，因他擔心唐婉清的情況，「一貫Jimmy個性格，都係擔心人哋多過擔心自己。」他形容，探訪時，其他路經囚友也向Jimmy 給予「心心」手勢鼓勵，並恰巧見到楊岳橋、馮達浚及譚文豪，笑稱：「個個整體上好，你知早上起身，係髮型亂少少。」

他提到，Jimmy除了睇書外，亦希望可以收到市民寫的信件，呼籲大家有空時可以將自己故事、睇法寫下來，「佢哋收信收得好慢，咁佢哋而家慢慢收到岀面嘅信。」他指出，每日探望也是一個見面，讓他安心，「佢皮膚好咗，瘦唔瘦唔覺，我都希望可以盡快上訴（成功），佢哋可以岀返嚟。」

第二代美國隊長：希望大家唔好放棄

油尖旺區議員林兆彬則到收押所探望第二代美國隊長馬俊文，他稱，馬現時要單獨囚禁，剛好與梁國雄、岑子杰屬同一層，而他去洗澡時，走廊經過時曾見到伍健偉，「佢話都有打招呼。」他表示，今日有帶中文教科書、急救書等，因馬想在獄中繼續學習、進修，並引述他稱：「希望大家都唔好放棄。」

中西區議員彭家浩今日前來探望梁晃維，惟他婉拒接受訪問。

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