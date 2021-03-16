由中國科興研發和出產的武漢肺炎滅活病毒疫苗，首針整體有效率低至50.66%，僅達世衞最低要求，即使28日後打第二針，整體有效率亦只升至62.3%，遠遜德國BioNTech復必泰mRNA疫苗的92%有效率。網媒《眾新聞》引述消息，指染疫的38歲男督察在確診前3日，曾接種首劑科興疫苗，或成為香港首宗針後確診。

《蘋果》已向警方及衞生署查詢此事，正待回覆。據悉，警隊正與衞生署查核事件。消息指，雖然警方鼓勵人員打針，但警方並無要求警務人員打針後須匯報，警方並不清楚究竟有多少警員接種了疫苗。

智利32%人打科興

本港累計7人接種武肺疫苗後死亡，全部都是打科興，不過專家委員會認為，所有死者都與打科興「無直接關係」。港大感染及傳染病中心總監何栢良指，南美國家智利已有32%人口接種中國科興疫苗，其中60歲以上更有超過80%人接種，當中不少人已接種2針。不過智利每日新增確診數字，在過去30日未見回落。

感染及傳染病專科醫生曾祈殷指，所有臨床數據均顯示，所有疫苗均須打完兩針，其保護性才能確立，「如果你未完成晒兩針嘅時候，你可以睇成你身體係未有保護，所以點解我哋咁強調，唔好諗住接種完第一劑就完工，就算打晒兩劑都唔係100%」。

專家：接種期太短 未刺激免疫系統

曾祈殷續指，復必泰有相關醫學數據，顯示打完第一針後可減低多少感染風險，例如注射第一劑後的第14至20日，可減低46%無症狀感染、57%有症狀感染；到第21至27日，則可減低60%的無症狀感染，而有症狀感染則減低至66%，惟科興疫苗則未有相關數據。

不過曾祈殷指，打疫苗後一般需要至少10日至14日，接種者的免疫系統細胞才能有效刺激，「呢位人士都係接種咗相隔4日啫，距離接種日子越遠先越有效」。至於會否因接種科興後，反而增加確診危機，曾則指並不會有此情況，只是疫苗保護力未足夠，接種者仍有可能感染。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！