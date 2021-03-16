港府明日將在立法會首讀涉及區議員宣誓的《2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例草案》。曾表明拒絕宣誓的離島東涌南區議員王進洋，今日改稱仍在考慮是否宣誓的問題，一旦他接受宣誓就「唔𢭃佢（區議會）份糧，拎（錢）去有意義嘅地方」。

稱6成傾向辭職 街坊望三思

民主派區議員至今未有就是否宣誓有統一立場。早前表明寧願辭職也不宣誓的王進洋向《蘋果》表示，現時他有6成傾向辭職、宣誓並繼續任區議員的傾向有4成。他解釋，因過去一段時間不少街坊都希望他有更好的處理方法，故此要再思考有關問題。

被問到是否轉軚時，他直言是「轉軚」，因為歸根究柢，要求區議員宣誓是不合理的事，而當中涉及納稅人的金錢，一旦他辭職，有關資源便落入建制陣營手中。

他強調，即使最終他宣誓，也不會「𢭃佢份糧」，而是把區議員薪酬用於更有意義的地方上，例如捐給同路人。

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