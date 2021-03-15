【本報訊】建制派一再提倡在課室安裝閉路電視監控教師，多名校長向本報透露，上周收到教育局來電詢問相關事宜，擔心局方正預備全面強制學校在課室安裝閉路電視。個人資料私隱專員公署表示，學校應考慮安裝閉路電視系統是否必須等因素，並充份諮詢師生及家長等。有律師認為，若局方的理由是監察教師教學質素，難以符合公署指引中「必須」的要求。記者：鄧力行

多名校長上周陸續收到教育局分區人員來電，查詢學校安裝閉路電視情況，包括安裝閉路電視的數量、位置和涉及款項等，聲稱是正進行「調查」，惟並未詢問他們對在課室安裝閉路電視的意見。有校長表示，過去多年教育局從未查詢閉路電視事宜，擔心局方收集有關數據，是預備日後強制學校在課室安裝閉路電視。

憂教師只能依書直說

有資深校長坦言，若果在課室安裝閉路電視，往後教師教學時不只會迴避政治敏感議題，也可能怕尷尬而避免分享日常生活經驗，課堂上只能依書直說，「教育應該係生命影響生命，呢啲咪阻礙教育囉」。

該資深校長憶述過往到內地交流時，曾經有校長自豪地展示校長室的閉路電視畫面，「百幾個mon，㩒個掣就聽到課室講咩」；他則嗤之以鼻，反問「呢啲叫教育咩？」

自由黨立法會議員張宇人一再提倡於課室裝閉路電視，上月再在立法會建議可藉閉路電視監察教師有否按課程及書本內容教書，更提倡鏡頭要「對正老師，不對學生，睇住佢教學」。教育局副局長蔡若蓮當時回應目前已有相關監察機制；學校安裝閉路電視也非行政指令，「如果學校要裝，教育局係完全ok冇問題」。

教育局發言人昨日未有正面回應向學校查詢閉路電視情況的原因，只稱局方不時與學校聯絡。

個人資料私隱專員公署接受本報查詢時稱，《私隱條例》並無禁止任何個人或機構安裝及使用閉路電視系統。學校應考慮安裝閉路電視系統是否必須、合理及與其目的是否相稱，並充份諮詢教職員、學生及家長等可能受影響人士。

律師莊耀洸質疑學校是否「必須」安裝閉路電視，過去有郵局曾以失竊為由安裝針孔攝錄機，結果也因侵犯私隱而要拆除。他認為若以監察教師教學質素為由安裝閉路電視，難以符合該標準。

前教育界立法會議員、教協副會長葉建源反對在課室安裝閉路電視，對師生的私隱構成影響之餘，也會令教師感到受監控及不被信任，當局更應把資源投放在改善教育上。