【本報訊】本港七人接種科興疫苗後死亡，涉及多名有長期病患的長者，衞生署延至昨日始向前線醫生發表一份「臨時指引」，提出五類人士不適宜接種疫苗及三類人士要延遲接種，其中市民如近期曾出現急性心肌梗塞或中風，應延遲三至六個月，待情況回復良好和病情受控後才可接種；而對疫苗或其成份曾有過敏反應人士、嚴重慢性病患者、懷孕或哺乳期女性及有貫穿性脊髓炎等嚴重神經系統疾病患者，更不宜接種。

包括急性心肌梗塞或中風者

至於病情不理想的慢性病患者、患有急性病或病情不穩定的須醫學監察或治療的病人，或正接受治療而讓病情受控的患者，則建議延遲接種直至病情受控。指引特別提到接種者若患有高血脂症，應納入接種前評估考慮；如接種者近期曾出現急性心肌梗塞或中風事件，則應延遲三至六個月才接種。指引強調情況穩定的慢性病患者，可以接種疫苗。

對於高血壓或糖尿病患者，則須由醫生按病人情況個別評估。醫生須分別參考患者血壓和血糖等參數，並調整藥物更好控制病況，並考慮新形成的急性病徵。

有私家醫生認為指引作用不大，僅「急性心肌梗塞患者及中風病人」延遲接種為新資訊。家庭醫生林永和表示，指引對業界來說是一個開始，建議可安排視像會議，讓更多前線醫生交流意見，有需要時更新指引。新冠疫苗臨床事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅稱，現時才發指引是因指引需數據支持，又稱本港指引比英國更詳盡，對控制糖尿病及血壓有數字上的指引。