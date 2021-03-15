【本報訊】盛傳政權或會取締民間人權陣線（民陣）後，接連有政黨宣佈暫停參與民陣會議，民主黨昨證實已經退出民陣，民主黨中委、該黨民陣會議代表陳堡明稱，在風險越來越高下，退出民陣是迫於無奈，據了解，民陣副召集人、中西區區議員葉錦龍亦已經退出民陣。

連日多個政團包括街工、公民黨、民協、新民主同盟、教協接連離開民陣，老牌泛民政黨民主黨也不例外，該黨民陣會議代表陳堡明承認，已就退會一事知會民陣，稱在建制輿論越見清晰下，風險越來越高，故迫於無奈退出。

有民主黨中人指出，近日有評估風險，也期望可以在民陣「留到最後」，然而眼見近日建制派的輿論加劇，再留民陣將有極大風險，「似乎已經係最後（時間）」。

副召集人葉錦龍退出

對於報道指有「中間人」提示退民陣避國安法風險，該民主黨人否認收到「提示」。他又稱考慮退出時都面對極大掙扎，然而認同有黨友指「攻有時、守有時」，在保存實力的大原則下決定退出，也希望民陣其他成員團體理解。

據了解，民陣副召集人、中西區區議員葉錦龍亦已經退出民陣，葉錦龍所屬的西環飛躍動力同樣已退出民陣；至於另一副召集人、初選案47人之一獲准保釋的何啟明，其所屬的民協早前已退出民陣。民陣召集人陳皓桓已致函成員團體，籲團體自行討論去留問題，他前晚於facebook發帖指：「除咗我會堅持到底，冇其他嘢回應。」

而前特首梁振英繼續狙擊已宣佈退出民陣的教協，梁在facebook引述教協退出民陣的工作，稱：「教協是教師組織，參加過民陣甚麼『工作』，有必要追究。」