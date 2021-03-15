歐洲本是左派發源地，法蘭克福學派算是世界當代新左派的教宗。但現在歐洲左派已經不敢再亦步亦趨跟隨美國的左，焦點竟然是無法跟隨美國左派反種族歧視，梅根王妃打出的種族牌在歐洲失靈只是反應之一。

梅根當了王妃後，與王室置氣，婦唱夫隨鬧了好多年，但戰果不顯。生活在美國的她受到BLM運動的啟示，想到她那BLM血統，想起她的寶寶曾被王室評論過有多黑而未獲封王子的不快往事，終於找到了一枚核彈級的王炸發向王室，將家務事變為本世紀最高級別的種族歧視，成為「國際事件」。

美國幾大主流媒體從來就認為自身是世界左媒領袖、業界翹楚，加之熱愛戴妃，十分熱衷反種族歧視，一看戴妃的兒媳、美國的非裔女明星居然在英國王室受到種族歧視，那還得了，於是鋪天蓋地的炮彈射向王室，要其向公眾交代清楚這一政治不正確之最，甚至越俎代庖，開始討論英王室的存廢危機。

鬧到後來，女王在召開王室高級成員的緊急會議後，白金漢宮於3月9日發表聲明，稱薩塞克斯公爵夫婦在和奧花．雲費的訪談節目中提到的種族問題「令人關切」，「記憶或有不同」，但都將「認真對待」，採訪中提及的問題將由家庭私下解決——美國之外的媒體大都歡呼，這是王室很禮貌的打了梅根的臉。

美國主流媒體只好悻悻然表示：女王沒打算追查種族歧視，想大事化小。在美國大選問題上與美媒並肩戰鬥的英媒，這次大多數沒接梅根的種族歧視話頭，對梅根極盡挖苦之能事，英國首相則表示女王做事一向得體。梅根祭出種族歧視這枚核彈級的王炸，最後沒有傷到王室，反而被自己的父親指摘女兒說謊，英國王室根本沒有種族歧視，其姐姐弟弟也都跟進，均稱梅根說謊，讓她在歐洲國家形象大跌。

據白宮官員說，拜登將簽發對黑人的賠償法案，美國民主黨重鎮伊利諾伊州芝加哥市附近的埃文斯頓城，準備給當地的黑人支付補償費，資金從大麻銷售商那裏課徵3%的稅。

美國民主黨折騰得高興，但法國的政治家、著名知識分子和學者紛紛表示，擔心來自美國的失控左翼主義和取消文化正在威脅法國的身份認同，認為「美國關於種族、性別、後殖民主義的思想——尤其是那些來自美國大學的思想——正在破壞法國社會，是對法國傳統的攻擊」。想想也是，美國這種身份政治鬧到給黑人入學、就業、福利各種特權還不算，還弄出巨額賠償，到時非洲、拉美人民紛紛效法，要求前殖民地國家賠償，法、英、德、荷、西沒哪個擋得住。

終成「美國獨行」

3月9日美國智庫布魯金斯學會召開「21世紀的美德和跨大西洋關係」視像會議，德國外交部長馬斯在會上表示，將在「理性、可靠性和責任感齊頭並進」的情況下與美國合作對抗中俄，而「政治中的理性今天遭到了威脅」，「我們已經吸取了教訓。今天，我們把我們的人：工人、企業主、家庭放在我們對策的核心位置……在國外，我們必須加強與其他民主國家的國際合作。言論操縱和虛假資訊正在侵蝕我們對彼此的信心。我們需要更好的監管，在國際上也可以。而我們無法把這個任務僅僅留給大科技公司。」——關心美國政治的人都知道，如今的美國，只有共和黨代表工人、農場主、中小企業，講究傳統家庭價值。2020年美國大選中，美國的高科技公司控管言論，引起世界各國警惕並正在立法限制。美國民主黨集團能夠讓法國左派感到恐懼，說明其政策偏離正常軌道太遠了。

世事變幻無常，過去是歐洲紛紛向左，只剩下不肯左轉的「美國獨行」；如今美國一舉成了世界極左的領跑者，卻讓法國那些坐在左岸咖啡館裏高談救世情懷的優雅左派們無法緊跟，再次成了「美國獨行」。

何清漣

旅美學者