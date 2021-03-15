【本報訊】消委會去年12月收集百佳、惠康、AEON及U購四間大型連鎖超市合共12類、逾1,000預先包裝食品的價格資料，以貨品淨重或淨容量計算其單位價格，發現大包裝的貨品不一定較小包裝的便宜，即使售價相同，因貨品淨重量或容量的分別，價錢可相差近80%。

調查將各項貨品的淨重量或容量計算每100克或每100毫升的單一價格並進行分析，發現20組貨品的大包裝單價較細包裝貴1.3%至42.2%不等。當中以「雀巢鷹嘜煉奶」的單價相差最大，四間超市的450克直立支裝單價介乎6.9至7.3元，185克支裝價格介乎5.1至6.8元，該貨品大支裝單價較細支裝的貴1.6%至42.2%不等。

即使原箱貨品的單價，也不一定比單件購買的貨品便宜，例如惠康出售每包250毫升的「維他朱古力牛奶飲品」，每100毫升單價為1.8元，較9包裝的1.6元高出15.4%。

同款意粉醬 每百克價錢相差八成

另同一品牌、包裝外觀接近，但不同味道的淨重量不同，價格可相差近80%。以AEON出售的「REGALO日本製意粉醬」為例，四種不同味道的淨重量由75.3克至135克不等，雖然售價均為29.9元，惟淨重量不同，每100克價錢介乎22.2元至39.7元不等，相差達79.3%。

此外，貨品包裝亦會影響售價，例如「亨氏茄汁」20安士（約567克）的膠樽倒立唧裝，每100克的價錢介乎3.8至4元不等，較同一貨品的320克袋裝的單價高出22.7%至36%，亦較300克的單價高0.8%至36%。

消委會建議超市除標示貨品價格外，應參考澳洲、加拿大、美國等，加入以單價展示貨品售價，以及價錢牌上提供統一單位計算的單位價格資料，讓消費者更易比較售價。