【本報訊】民主派初選47人被控串謀顛覆國家政權案，15人獲裁判官批准保釋，惟當中11人遭律政司「追殺」，向高等法院申請覆核保釋決定。高院昨開庭處理最後一批牽涉四名區議員的覆核申請，法官拒絕被指有份草擬及簽署「墨落無悔」聲明的張可森保釋，只批准另外三人。律政司在覆核行動中追殺四人得逞，本案僅11人可在審訊前暫獲有限的自由，其餘36人未審先囚。張可森昨步入囚室前，匆匆向懷孕妻子道出一句「我愛你」，妻子點頭回應。張妻離開法庭時一度遭記者包圍，步履艱難，護着腹部的她忍不住表示：「我已經好艱難，可唔可以畀條路行吓？」

律政司昨申請覆核總裁判官蘇惠德早前批准四人保釋的決定，其中針對張可森的申請，獲國安法指定法官杜麗冰接納，張須繼續還柙，47人中連同張在內的36人須還柙至5月31日再訊。何啟明、施德來及李予信至晚上在家人陪同下坐車離開高院。

張妻：可唔可以畀條路行吓

法庭昨首先處理張可森的覆核，法官宣讀決定期間，張妻不禁淚目、眉頭緊皺，聽到丈夫被拒保釋時，難掩失望之情。張妻其後扶腰撫肚站起，目送丈夫步入囚室，隨即低頭步出法庭，神情哀傷。其後張妻在親友陪同下到羈押室探望丈夫，離開時引來大批記者拍攝，她表示感謝記者關心。惟部份記者一直尾隨她至太古廣場附近，需由親友開傘及開路前進，其間她護着腹部，並忍不住表示：「我已經好艱難，可唔可以畀條路行吓？」

民協主席施德來、副主席何啟明、以及本月初退出公民黨的李予信則獲法官批准保釋。施聞判後立即望向妻子，施妻則仰天長舒一口氣，並向丈夫舉起大拇指，簽署擔保文件時不禁眉開眼笑。散庭後，施向律師團隊合十感謝，團隊成員隨即走到犯人欄外，與施隔着玻璃擊掌。施步入囚室前，向公眾席人士微微鞠躬，亦暗地拭淚。

施妻庭外指，本來抱着最壞打算，以平常心面對昨日聆訊。她整個過程對其一家非常折騰，又形容心情有如丈夫被判無罪，十分高興，希望他盡快回家感受家庭溫暖。

問及丈夫是否淡出政黨，她稱拍拖至今一直支持丈夫，「將來會點，我都支持佢嘅決定」。施妻希望其他被告及家屬「撐住」，借用丈夫說話：「身體健康先等到團聚一日。」

何啟明聞判後立即向旁聽席親友點頭；李予信則雙手合十並向父母等親友舉起大拇指，眉開眼笑、表現興奮。

草擬「墨落」聲明者全還柙

三人所有擔保條件照舊，包括交出所有旅遊證件及BNO護照、不可離港、遵守宵禁令、每周向警署報到四次等。他們亦須遵守四項與國安法有關的限制，包括不可作出危害國家安全的行為和言論；不得組織、安排、參與或協調任何選舉；以及不得直接或間接以任何方式，聯絡任何外國官員或議員等。

資料顯示，張可森被指有份草擬及簽署「墨落無悔 堅定抗爭 抗爭派立場聲明書」，文中表明當選立法會後否決財政預算案，以迫使政府回應五大訴求。同樣被指草擬「墨落」的本案被告梁晃維及鄒家成，早在裁判法院提堂時已被拒保釋。昨獲准保釋的三人，亦被指簽署了「墨落」。

案件編號：HCCP116、112、115、120/21

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