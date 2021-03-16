武肺疫苗開打後，已累計有7人接種後死亡，多人不適，但政府堅拒暫停計劃，反而盡地一煲谷大數，擴大優先接種組別至30至59歲人士，同時增加16歲或以上留學生及家庭傭工兩個組別，覆蓋550萬人，即全港逾八成16歲以上人口。負責統籌的公務員事務局長聶德權今表示，本港近日疫情「一波未平一波又起」，而且有群組爆發，希望大家透過接種疫苗，長遠控制疫情，並指本港很多工作人口都是30歲以上人士，「對社會上運作經濟活動好重要」，部份人工作時會接觸較多群眾，希望令更多人盡早接種疫苗。

聶德權今早接受港台節目訪問時表示，疫苗接種計劃實施兩個半星期，近20萬人接種人士中，60歲以上接種第一劑疫苗佔54%，屬指定行業優先群組的30至59歲人士接種第一劑疫苗的則佔41%，不少建築工人、跨境貨車司機等行業人士前往接種。他相信降低年齡層後會有更多市民接種疫苗，而政府目標是今年內，為絕大部份市民接種疫苗。

被問到為何不取消優先接種組別，聶德權解釋是因為平衡疫苗供應及需求方面，而30歲以上人士覆蓋很多工作人口，對「社會上運作經濟活動好重要」，加上部份人工作時會接觸較多群眾，希望令更多人盡早接種疫苗。

他續說，本港疫情仍然嚴重，「最近一波未平一波又起」，又有群組爆發，希望大家透過接種疫苗長遠控制疫情，並強調接種疫苗始終是控制疫情最根本辦法。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！