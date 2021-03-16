武肺疫苗BioNTech的社區接種中心今日增加至19家，然而導致最少7人接種後死亡的科興，則僅有8家接種中心。彩虹道羽毛球中心為新增的BioNTech接種點，屬優先接種組別的中小企食店聯盟召集人林瑞華打針後表示，過程流程流暢，沒有不適，但要再觀察身體狀況才決定是否呼籲飲食業界接種。他重申，身先士卒並非鼓勵公眾現時接種，而是期望可先為業界試針，讓大家日後可作參考，考慮打疫苗能否幫助飲食業盡快恢復生意。

林瑞華預約今早接種BioNTech復必泰，過程約需30分鐘，一半時間為針後觀察，有否出現不良反應。林指，「相信正常嘅香港人都會揀復必泰」，不會憂慮副作用，「整定嘅平常心啦」。林認同疫苗是令市民盡快克服疫情的方法，惟他覺得，當局對宣傳打針不落力，「除咗不停讚科興無問題，第一日打就出晒嚟做騷，反而會令我哋諗政府係咪無盡力叫市民打疫苗呢。」

林瑞華打BioNTech 表明不會籲業界接種

但林表明，即使今日針後無不適，亦不會呼籲業界接種，舉例科興意外都是注射幾日後出現；他亦希望，盡快有更多數據顯示BioNTech安全且有效， 讓公眾有信心接種，阻止政府再以防疫名義阻礙港人各類自由。

地盤工揀打BioNTech：袁國勇都打咗有白老鼠行先

彩虹道羽毛球中心今午亦有多名非長者的憑職業優先接種組別人士預約打針。59歲任職建造業的馬先生認為，「有得畀你打點解唔打」，希望為人為己遏止武肺傳染，他又明言哪種疫苗較安全，人人皆知，「唔通真係為咗返大陸而特登打嗰啲（科興）咩」。

同為建築工人的梁先生亦不憂心疫苗副作用，笑言「袁國勇都打咗，係都有白老鼠行先啦」。他續指，感覺地盤工傳染風險高，「個個做到身水身汗邊個同你戴口罩啊，你知地盤佬個個都食煙嘅，又放飛劍，隨時中呀」。梁今日打針前被要求出示地盤工作證證明，相信自己較年輕，即使有副作用亦無大礙。

廿餘歲的杜先生同為職業優先接種類別，他期望「睇吓打咗會唔會身體好啲」，即使對副作用有憂慮，但指若人人都怕，他憂最終令疫苗失去作用，社區持續欠保護能力。同樣今午接種的的顏先生則指自己喜歡到處走，又經常接觸小朋友，故希望打針「保護人先保護到自己」。

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