深水埗主教山配水庫早前險被水務署拆卸，幸好民間成功令政府叫停工程，而水庫內的仿羅馬式石柱吸引不少市民潛入工地內拍照及「打卡」。古諮會日前通過將配水庫建議列作一級歷史建築，周一（15日）起進行一個月的公眾諮詢，水務署周一宣佈推出配水庫的虛擬導覽，讓市民可在網上「環迴觀賞」配水庫的內部面貌，署方更稱計劃今年稍後有限度開放配水庫予市民參觀。

水務署稱，古物古蹟辦事處已完成主教山配水庫的文物價值研究工作，獨立的歷史建築評審小組按6項既定評審準則考慮研究結果，建議將配水庫評為一級歷史建築，並獲古諮會通過，本月15日起作為期一個月的公眾諮詢。

署方稱，公眾可以藉360度虛擬導覽遊覽配水庫和欣賞其內部結構，包括可從10個不同角度欣賞內部結構，虛擬導覽同時展示配水庫的簡介和工程特色，包括介紹重力自流供水系統，以便市民參與古諮會就配水庫的歷史建築評級進行的公眾諮詢。署方亦於今年1月展開配水庫的臨時加固和整理工程，將繼續進行其他改善工程，包括為配水庫提供內部照明及通風設施，待完成加固及改善工程，並確保配水庫結構安全後，水務署計劃於今年稍後時間有限度開放配水庫予市民參觀。

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