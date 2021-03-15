美國總統的職責除了領導政府，還要與民眾和傳媒溝通。可是，拜登上任總統至今已超50日，只舉行過一次黃金時段演說，從未舉行過任何正式記者會，主要都是靠傳訊主任或發表聲明發放訊息，風格十分低調，背後或有「少說少錯」的考慮，但令人擔心政府的工作得不到民眾足夠注意。

美國過去數任總統上任初期，都比拜登積極向公眾發言，如特朗普和布殊在同時段內已舉行過至少五次記者會，克林頓有四次，喬治布殊有三次，奧巴馬有兩次，列根亦有一次。雖然拜登接受過五次專訪，但列根有九次，奧巴馬有23次，令人懷疑拜登是刻意暫時減少曝光。

陶森大學學者庫瑪（Martha Kumar）的統計則顯示，拜登上任至今其實接受過數十次發問，只是大部份都是某活動結束前，記者在混亂中叫喊出來的非正式提問，不但過程匆忙，而且時常被直升機發出的噪音干擾，缺乏有意義的交流。

白宮記協主席有微言

白宮記者協會主席米勒（Zeke Miller）曾因此抱怨，指記者會對總統向美國人負責和發放資訊十分重要，促拜登定期舉行。白宮新聞秘書普薩基當時解釋，拜登現時的目標是帶領美國復蘇和助美國人紓困，並透露或本月內舉行首次記者會。

對於拜登不尋常地低調，分析認為美國近期除了面對武漢肺炎威脅，年初還發生過國會衝擊事件，或多或少傷害了公眾對政府的信心。因此，新上台的政府須專注在實務上，將主要的記者會留待公佈政績，盡量避免失言。國會近期通過的1.9萬億美元（約14.78萬億港元）救市方案，以及疫苗計劃的成果，相信都適合作為拜登「打響頭炮」的功績。

庫瑪亦估計，拜登上台時已制訂好一套發佈消息的方法，很清楚自己有一位傳訊主任負責簡報，當有話想說、特別是宣佈勝利時才召開記者會，相信他整個團隊都知道如何使用這珍貴的時刻吸引公眾注意。

六成民眾認同工作表現

事實上，雖然拜登的政治生涯不乏向公眾發言的時刻，但也不時失言，如他早前批評德州和密西西比州州長撤銷口罩令是「原始人的思想」時，給了共和黨員機會大做文章。另外去年大選前，他曾說「支持特朗普就不是黑人」，被批態度傲慢。喬治華盛頓大學傳媒學院前主管賽思諾（Frank Sesno）就指，拜登確實錯失了很多向民眾說話的機會，但出席記者會絕對不是他的強項，暗示他有可能講多錯多。

然而，美聯社與全美民調中心最近的調查顯示，現有60%國民認同拜登的工作表現，反映他即使較少與公眾交流，民望仍然甚高。波士頓大學傳訊學院教授貝科維茨（Tobe Berkovitz）也認同拜登暫時避見傳媒的策略，相信美國人目前最關心的議程是武肺，而非記者會。

美聯社